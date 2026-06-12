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राज्यसभा उम्मीदवारी पर मीनाक्षी नटराजन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका? अब बचे केवल ये विकल्प

हाल में ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी.

Written ByArvind SinghEdited By:abhinav tripathi
Published: Jun 12, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:59 PM IST
राज्यसभा उम्मीदवारी पर मीनाक्षी नटराजन को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका? अब बचे केवल ये विकल्प

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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