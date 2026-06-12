Supreme Court News: राज्य सभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की ओर से नामांकन रद्द करने के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में यह साफ है कि चुनावी प्रकिया के बीच में कोर्ट सीधे दखल नहीं दे सकता. ऐसे मामलो में इलेक्शन पिटिशन ही एककमात्र विकल्प है.
मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों के जरिए पूरी कोशिश की कि कोर्ट दखल दे दे. सिंघवी ने कहा कि इस मामले में नामांकन खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के आदेश में साफ तौर पर गंभीर खामी नज़र आती है. अधिकारी का आदेश पूरी तरह मनमाना है. ऐसे असाधारण मामलों में अपवादस्वरूप कोर्ट दखल दे सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नामंजूर करते हुए कहा कि यदि हम आपकी दलील को स्वीकार कर यह तय करने लगें कि कौन-सा नामांकन खारिज होना 'बहुत गलत' है जिसमें कोर्ट सीधे सुनवाई करें और कौन-सा 'कम गलत' जिसमे इलेक्शन पिटिशन दाखिल की जाए तो यह आर्टिल 329 में ऐसी व्यवस्था जोड़ना जो संविधान में लिखी ही नहीं है.
क्या कहता है आर्टिकल 329
आर्टिकल 329 बी के तहत दरअसल यह प्रावधान है कि कि चुनाव प्रकिया पूरा होने से पहले अदालत चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं देगी. अगर किसी को चुनाव से शिकायत है, तो चुनाव खत्म होने के बाद केवल इलेक्शन पिटिशनके जरिए चुनौती दी जा सकती है.
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना में लंबित एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई है. यह फैसला भाजपा नेताओं बीजेपी नेताजी महेश केवट और राहुल कोठारी की आपत्ति के मद्देनजर दिया था.
सिंघवी ने कहा कि कोर्ट ने सिर्फ निजी शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत नोटिस जारी कर मीनाक्षी नटराजन से जवाब मांगा था. इस केस में कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था. कोर्ट ने आरोप तय नहीं किए थे. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के तहत केवल उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी है, जिनमें कोर्ट ने आरोप तय किया हो.नटराजन के खिलाफ अभी कोई आपराधिक मामला कानूनी रूप से लंबित नहीं है. संज्ञान लेने से पहले जारी किया गया कोर्ट का नोटिस किसी 'लंबित आपराधिक मामले' के बराबर नहीं माना जा सकता.इसलिए इसका खुलासा करना क़ानूनन ज़रूरी नहीं था.
बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट की ओर से वकील मुकुल रोहतगी और चुनाव आयोग की ओर से वकील डीएस नायडू ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका का विरोध किया. मुकुल रोहतगी ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है. इसलिए मूल अधिकार के हनन का हवाला देते हुए आर्टिकल 32 के तहत यह याचिका सुनवाई लायक नहीं है.
इस तरह के मामलों में सिर्फ इलेक्शन पिटिशन के जरिए ही चुनाव को चुनौती दी जा सकती है. रोहतगी ने आरोप लगाया कि नटराजन ने जानबूझ कर जानकारी को छिपाया, वह जानती थी कि उनके खिलाफ निजी शिकायत लंबित है. इस लिहाज से उनका नामांकन रद्द होना सही है.
चुनाव आयोग के वकील डीएस नायडू ने कहा कि जनप्रतिनिधत्व अधिनियम के सेक्शन 100 C में साफतौर पर इस बात का उल्लेख है कि नामांकन खारिज होने के बाद इलेक्शन पिटिशन ही दायर की जा सकती है, चुनाव आयोग इसमे दखल नहीं दे सकता है.नायडू ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन गलत तरीके से खारिज किया या नहीं, इसका फैसला चुनाव याचिका के जरिए हाई कोर्ट में होना चाहिए. आयोग हाईकोर्ट के अधिकार में दखल नहीं दे सकता.उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कानून के अनुसार ही चुनाव का परिणाम घोषित किया.