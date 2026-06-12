सिंघवी ने कहा कि कोर्ट ने सिर्फ निजी शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत नोटिस जारी कर मीनाक्षी नटराजन से जवाब मांगा था. इस केस में कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था. कोर्ट ने आरोप तय नहीं किए थे. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के तहत केवल उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी है, जिनमें कोर्ट ने आरोप तय किया हो.नटराजन के खिलाफ अभी कोई आपराधिक मामला कानूनी रूप से लंबित नहीं है. संज्ञान लेने से पहले जारी किया गया कोर्ट का नोटिस किसी 'लंबित आपराधिक मामले' के बराबर नहीं माना जा सकता.इसलिए इसका खुलासा करना क़ानूनन ज़रूरी नहीं था.