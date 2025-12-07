Advertisement
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे... क्या कांग्रेस छोड़ने वाले हैं 'सिद्धू पाजी'? पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ

Navjot Singh Sidhu: पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू काफी समय से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, कांग्रेस से भी उनकी दूरियां बढ़ गई है, कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर उनकी पत्नी ने ये बात कही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 07, 2025, 09:48 AM IST
ये लोग सिद्धू को आगे नहीं बढ़ने देंगे... क्या कांग्रेस छोड़ने वाले हैं 'सिद्धू पाजी'? पत्नी ने खुलकर बता दिया सबकुछ

Navjot Singh Sidhu: पंजाब के सियासी माहौल में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर एक अफवाह उड़ी थी. जिसके बाद उन्होंने एक पीसी की और फिर लोगों को सच्चाई से रूबरू कराया, अब नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस छोड़ने की बात होने लगी है. इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि उनके रिश्ते कांग्रेस से काफी अच्छे हैं वो प्रियंका गांधी से जुड़े हुए हैं. ऐसे में अगर कोई पार्टी  उन्हें पंजाब में सुधार करने की ताकत दे, तो हम नतीजे देंगे. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

वो कांग्रेस को हराने में लगे हैं
सिद्धू के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर नवजोत कौर ने कहा कि उनका कांग्रेस के साथ काफी जुड़ाव है. लेकिन लग नहीं रहा है ये सिद्धू को कहीं भी प्रमोट होने देंगे क्योंकि 5-5 सीएम बने हुए हैं और वो कांग्रेस को हराने में लगे हैं. अगर ऊपर उन्हें समझ आ जाए तो बात दूसरी है. आगे कहा कि अगर कोई पार्टी उन्हें ये ताकत दे सके कि वो पंजाब को सुधार सके, हमारे पास किसी पार्टी को देने के लिए पैसे नहीं है लेकिन रिजल्ट है और हम पंजाब को गोल्डन स्टेट बना देंगे. 

 

वो आ जाएंगे वापस
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें सीएम फेस घोषित करती है तो वह वापस आ आएंगे. वरना वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं और काफी ज्यादा खुश हैं. बता दें कि क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिद्धू काफी दिनों से सियासत से दूरियां बनाई हुई है. वो अमृतसर लोक सभा सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं. सिद्धू ने साल 2016 में बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद 2017 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी. पार्टी ने उन्हें पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था. हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. 
 पंजाब नें उनकी सक्रियता न के बराबर हो गई है. ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं. इस सवाल पर उनकी पत्नी ने बयान देकर अफवाहों पर विराम लगा दिया है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Navjot Singh Sidhu

