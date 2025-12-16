Advertisement
Operation Sindoor: 'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम हार गए थे', चव्हाण का विवादित बयान; बीजेपी बोली- कांग्रेस सेना से नफरत करती है

Prithvi Raj Chavan on Operation Sindoor: चव्हाण ने अपने बयान में कहा,'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे. 7 तारीख को आधे घंटे की हवाई लड़ाई हुई, जिसमें हम पूरी तरह हार गए, चाहे लोग इसे मानें या न मानें. भारतीय विमानों को मार गिराया गया.'

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:18 PM IST
Operation Sindoor Congress: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के एक बयान पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है. पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत को बुरी तरह से हार मिली थी, चाहे लोग इसको मानें या ना मानें. पहले जानते हैं कि चव्हाण ने क्या कहा फिर आपको उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया के बारे में बताएंगे. 

चव्हाण ने अपने बयान में कहा,'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे. 7 तारीख को आधे घंटे की हवाई लड़ाई हुई, जिसमें हम पूरी तरह हार गए, चाहे लोग इसे मानें या न मानें. भारतीय विमानों को मार गिराया गया. एयरफोर्स पूरी तरह जमीन पर थी और एक भी विमान नहीं उड़ा. अगर ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ान भरता, तो पाकिस्तान की ओर से उसे मार गिराए जाने की बहुत ज़्यादा संभावना थी, इसीलिए एयरफोर्स पूरी तरह जमीन पर थी.'

क्या 12 लाख सैनिकों को मेंटेन करने की जरूरत है?

चव्हाण यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा, 'हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि एक किलोमीटर तक भी मिलिट्री की मूवमेंट नहीं थी....दो-तीन दिन जो भी हुआ वह हवाई या फिर मिसाइल वॉरफेयर हुआ. भविष्य में भी जंग इसी तरह से लड़ी जाएंगी. ऐसी स्थिति में क्या वाकई हमें 12 लाख सैनिकों को मेंटेन करने की जरूरत है या क्या हम उनको किसी और काम में लगा सकते हैं?'

बीजेपी ने जमकर बोला हमला

तो पढ़ा आपने कांग्रेस नेता चव्हाण का बयान. अब आपको बीजेपी का रिएक्शन बताते हैं. बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर जमकर हमला बोला. 

उन्होंने लिखा, 'एयरफोर्स और सुरक्षाबलों पर कांग्रेस का विवादित बयान. वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना पूरी तरह से हार गई. 7 मई को आधे घंटे की हवाई लड़ाई में भारतीय विमान गिरा दिए गए. भविष्य में भी लड़ाई इसी तरह होगी और क्या वाकई में जरूरत है 12 लाख सैनिकों को मेंटेन करने की. कांग्रेस सेना से नफरत करती है. सेना का अपमान कांग्रेस की पहचान. सड़क का गुंडा से लेकर सिंदूर/सर्जिकल स्ट्राइक/बालाकोट और ऑपरेशन महादेव पर इन्होंने सवाल उठाए हैं.   '

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

