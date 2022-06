Priyanka Gandhi tests positive for Covid: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हुआ कोरोना, सोनिया भी चुकी हैं संक्रमित

Priyanka Gandhi Vadra tests positive for COVID-19: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं. उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी. प्रियंका से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को संक्रमित हुई थीं.

प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, मैंने हल्के लक्षणों के साथ मेरी COVID-19 टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को होम क्वारनटीन कर लिया है. मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगी जो मेरे संपर्क में आए हैं, वे सभी आवश्यक सावधानी बरतें.'

I've tested positive for COVID-19 with mild symptoms. Following all the protocols, I have quarantined myself at home.

I would request those who came in contact with me to take all necessary precautions.

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 3, 2022