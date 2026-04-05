वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि...हिमंता पर फिर बरसे राहुल गांधी, भाजपा सरकार पर खड़े किए ये सवाल

Rahul Gandhi: असम में सियासी पारा हाई हो गया है. राहुल गांधी ने आज असम में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला मुख्यमंत्री असम का मुख्यमंत्री है. वह इस तरह इसलिए ऐसी बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस के 'बब्बर शेर' उन्हें जेल में डालने वाले हैं. फिर उन्हें असम के लोगों और कांग्रेस नेताओं से माफी मांगनी होगी.

वो रात में सोते नहीं हैं

इसके अलावा कहा कि वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें पकड़ लेंगे, इसके अलावा कहा कि वो हाथ जोड़ेंगे असम की जनता से माफी मांगेंगे, लेकिन अब माफी का कोई मतलब नहीं है, उन पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी. हिमंता बिस्वा सरमा को जितना कूदना-फांदना है, वो अभी कर लें- क्योंकि हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं.

असम: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, "भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा नफ़रत फैलाने वाला मुख्यमंत्री असम का मुख्यमंत्री है। वह इस तरह इसलिए ऐसी बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस के 'बब्बर शेर' उन्हें जेल में डालने वाले… pic.twitter.com/9jByneaZCs Add Zee News as a Preferred Source April 5, 2026

भाजपा पर लगाया आरोप

साथ ही साथ कहा कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हिमंता ने असम को BJP का ATM बना दिया है. BJP आपकी जमीनें किसी बहाने से छीनकर अडानी-अंबानी-रामदेव को सौंप देती है, जिसके बदले BJP को करोड़ों-अरबों रुपए दिए जाते हैं.

कोई नहीं बच सकता है

असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा के करप्शन की पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है. असम को दिल्ली से चलाया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं, हिमंता वही करते हैं. हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने करप्शन में पूरे परिवार को भी शामिल कर लिया है, जिससे अब वो भी फंसेंगे. कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचने वाला.

पवन खेड़ा ने भी साधा निशाना

वहीं कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, जैसे- जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना आदि. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन पासपोर्ट हैं. (ANI)