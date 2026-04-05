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Hindi Newsदेशवो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि...हिमंता पर फिर बरसे राहुल गांधी, भाजपा सरकार पर खड़े किए ये सवाल

वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि...हिमंता पर फिर बरसे राहुल गांधी, भाजपा सरकार पर खड़े किए ये सवाल

Rahul Gandhi: नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर असम सीएम पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला मुख्यमंत्री असम का मुख्यमंत्री है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं विस्तार के साथ. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 05, 2026, 01:52 PM IST
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Rahul Gandhi targets Himanta Biswa Sarma
Rahul Gandhi targets Himanta Biswa Sarma

Rahul Gandhi: असम में सियासी पारा हाई हो गया है. राहुल गांधी ने आज असम में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला मुख्यमंत्री असम का मुख्यमंत्री है. वह इस तरह इसलिए ऐसी बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस के 'बब्बर शेर' उन्हें जेल में डालने वाले हैं. फिर उन्हें असम के लोगों और कांग्रेस नेताओं से माफी मांगनी होगी.

वो रात में सोते नहीं हैं

इसके अलावा कहा कि वो रात को सोते नहीं हैं क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें पकड़ लेंगे, इसके अलावा कहा कि वो हाथ जोड़ेंगे असम की जनता से माफी मांगेंगे, लेकिन अब माफी का कोई मतलब नहीं है, उन पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी. हिमंता बिस्वा सरमा को जितना कूदना-फांदना है, वो अभी कर लें- क्योंकि हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं.

भाजपा पर लगाया आरोप

साथ ही साथ कहा कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हिमंता ने असम को BJP का ATM बना दिया है. BJP आपकी जमीनें किसी बहाने से छीनकर अडानी-अंबानी-रामदेव को सौंप देती है, जिसके बदले BJP को करोड़ों-अरबों रुपए दिए जाते हैं.  

कोई नहीं बच सकता है

असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा के करप्शन की पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है. असम को दिल्ली से चलाया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं, हिमंता वही करते हैं. हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने करप्शन में पूरे परिवार को भी शामिल कर लिया है, जिससे अब वो भी फंसेंगे. कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचने वाला.

 

पवन खेड़ा ने भी साधा निशाना

वहीं कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, जैसे- जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना आदि. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा के पास तीन पासपोर्ट हैं. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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