राहुल गांधी ने CBSE पर कसा तंज, फैज की कविताओं और लोकतंत्र को लेकर साधा निशाना

CBSE revised Syllabus: बीते 21 अप्रैल को CBSE की तरफ से जारी किए गए 10वीं और 12वीं के रिवाइज्ड सिलेबस को लेकर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल इन कक्षाओं के कुछ बदले हुए पाठ्यक्रम को लेकर राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसे 'राष्ट्रीय शिक्षा श्रेडर' बताया है. इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने CBSE को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सप्रेसिंग एजुकेशन की संज्ञा दे दी.

दरअसल राहुल गांधी ने एक कागज लगी मशीन की तस्वीर ट्वीट की है जिसमें लोकतंत्र, विविधता, एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का असर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मुगल दरबार, औद्योगिक क्रांति के साथ साथ फैज की कविताएं जैसे विषय मशीन में कटते हुए नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर के जरिए रोजगार, सांप्रदायिक सौहार्द और इंस्टिट्यूटशन जैसे मसलों पर भी हमले को लेकर तंज कसा है.

गौरतलब है कि सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में कई बदलाव किए हैं. सिलेबस से मुगल दरबारों का इतिहास, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्यों के उदय, शीतयुद्ध और हिस्ट्री पॉलिटिकल सिलेबस से एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन से जुड़े चैप्टर्स को हटाया गया है.

इसी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बीजेपी और आरएसएस पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए 16 अप्रैल को भी ट्वीट किया था. राहुल ने लिखा था कि बीजेपी और आरएसएस की नफरत की कीमत हर भारतीय चुका रहा है.

Every Indian is paying the price for the hate fueled by BJP-RSS.

India's true culture is that of shared celebrations, community, and cohesive living.

Let’s pledge to preserve this. pic.twitter.com/Gph8k0TwOb

