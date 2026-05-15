'विपक्ष को वोट देने वाले... मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज नेता

एसआईआर कई महीने से चर्चा में है. हाल में पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ. अब चुनाव बाद कुछ और राज्यों में एसआईआर का एलान हुआ, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मुसलमानों को लेकर गंभीर बात कह दी.
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SIR के तीसरे चरण की घोषणा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने मुसलमानों को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में मुसलमानों के वोट काटे जाते हैं. दिल्ली-उत्तराखंड समेत 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) होने जा रहा है.
निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण के तहत इसकी घोषणा कर दी है. इसके तहत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नगालैंड, त्रिपुरा, दादर नगर हवेली और दमन-दीव में एसआईआर होगा.
कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने SIR के तीसरे चरण के एलान पर कहा, 'ये बात तो हम शुरू से जानते थे कि SIR, एनआरसी (National Register of Citizens) का दूसरा रूप है. ये पूरे देश में होगा और हर प्रांत में होगा.'
#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने SIR के तीसरे चरण का ऐलान होने पर कहा, "ये बात तो हम शुरू से जानते थे कि SIR, NRC का दूसरा रूप है। ये पूरे देश में होगा और हर प्रांत में होगा। बंगाल के अंदर लाखों वोट काटे गए, उत्तर प्रदेश में करोड़ों वोट काटे गए और कहा गया कि ये सारे… pic.twitter.com/67VuAVzI9e
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 14, 2026
अल्वी ने आगे कहा कि बंगाल के अंदर लाखों वोट काटे गए, उत्तर प्रदेश में करोड़ों वोट काटे गए और कहा गया कि ये सारे के सारे अवैध घुसपैठिए हैं. उन्होंने सवाल किया कि आखिर पता तो चले कि भारत के अंदर कितने अवैध घुसपैठिए हैं. मुझे तो ऐसा लगता है कि 25% आबादी बांग्लादेश से आई हुई है और वे अब भी यहीं रह रहे हैं.
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आपने कितने लोगों को बांग्लादेश भेजा या भारत सरकार ने कितनी बार बांग्लादेश की सरकार से बात की? आपने तो कभी भी ऐसा नहीं किया. दरअसल. इसमें उन लोगों के वोट काटे जाते हैं, जिनके बारे में ये उम्मीद की जाती है कि वे विपक्ष को वोट देंगे और उसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के वोट काटे जाते हैं.
एसआईआर असल में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है. इसमें घर-घर जाकर वोटर डीटेल्स की जांच होती है. गलत या डुप्लीकेट नाम डिलीट किए जाते हैं और नए योग्य वोटर को जोड़ा जाता है.
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