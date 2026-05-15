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Hindi Newsदेशविपक्ष को वोट देने वाले... मुसलमानों का वोट काटा जाता है, SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज नेता

'विपक्ष को वोट देने वाले... मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज नेता

एसआईआर कई महीने से चर्चा में है. हाल में पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ. अब चुनाव बाद कुछ और राज्यों में एसआईआर का एलान हुआ, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मुसलमानों को लेकर गंभीर बात कह दी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 09:51 AM IST
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'विपक्ष को वोट देने वाले... मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज नेता

SIR के तीसरे चरण की घोषणा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने मुसलमानों को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत बड़ी संख्या में मुसलमानों के वोट काटे जाते हैं. दिल्ली-उत्तराखंड समेत 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) होने जा रहा है. 

निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण के तहत इसकी घोषणा कर दी है. इसके तहत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नगालैंड, त्रिपुरा, दादर नगर हवेली और दमन-दीव में एसआईआर होगा. 

एनआरसी का दूसरा रूप SIR: राशिद अल्वी

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने SIR के तीसरे चरण के एलान पर कहा, 'ये बात तो हम शुरू से जानते थे कि SIR, एनआरसी (National Register of Citizens) का दूसरा रूप है. ये पूरे देश में होगा और हर प्रांत में होगा.'

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अल्वी ने आगे कहा कि बंगाल के अंदर लाखों वोट काटे गए, उत्तर प्रदेश में करोड़ों वोट काटे गए और कहा गया कि ये सारे के सारे अवैध घुसपैठिए हैं. उन्होंने सवाल किया कि आखिर पता तो चले कि भारत के अंदर कितने अवैध घुसपैठिए हैं. मुझे तो ऐसा लगता है कि 25% आबादी बांग्लादेश से आई हुई है और वे अब भी यहीं रह रहे हैं. 

पढ़ें: 'बड़े लोगों को बचाया जा रहा है....' पेशी से लौटते समय एक आरोपी ने ऑन कैमरा चीख-चीखकर बताया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आपने कितने लोगों को बांग्लादेश भेजा या भारत सरकार ने कितनी बार बांग्लादेश की सरकार से बात की? आपने तो कभी भी ऐसा नहीं किया. दरअसल. इसमें उन लोगों के वोट काटे जाते हैं, जिनके बारे में ये उम्मीद की जाती है कि वे विपक्ष को वोट देंगे और उसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के वोट काटे जाते हैं.

एसआईआर असल में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है. इसमें घर-घर जाकर वोटर डीटेल्स की जांच होती है. गलत या डुप्लीकेट नाम डिलीट किए जाते हैं और नए योग्य वोटर को जोड़ा जाता है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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