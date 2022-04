Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने विदेश मंत्री को क्यों धन्यवाद कहा, जानिए इसका कारण

Shashi Tharoor Thanked The External Affairs Minister: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) को 'मल्टी-एलाइनमेंट' शब्द का सार्वजनिक रूप से श्रेय देने के लिए धन्यवाद दिया और यहां चल रहे रायसीना संवाद में उनके साथ की एक सेल्फी (Selfie) पोस्ट की.

रायसीना संवाद सत्र (Raisina Dialogue Session) में अपनी टिप्पणी में जयशंकर ने कहा कि 2014-15 के बाद से, 'हमारे पास बहुत अधिक स्पष्टता है कि हम दुनिया को कैसे आकर्षित करते हैं, हमने इसे संकेंद्रित (Concentrated) दायरे में एक अर्थ में किया है. पहले पड़ोस है, ये हैं दक्षिण पूर्व एशिया, खाड़ी और मध्य एशिया में विस्तारित पड़ोस.'

उन्होंने आगे कहा, 'दुनिया में सभी प्रमुख शक्तियों को एक साथ शामिल करने की एक बहुत ही सचेत नीति (Policy) है. एक नीति ‘मल्टी एलाइनमेंट’ जिसके श्रेय का शशि (Shashi Tharoor) दावा करते हैं, हम अभी भी पूरी तरह से सहमत नहीं हैं कि शब्द क्या होना चाहिए.'

Thanks ⁦@DrSJaishankar⁩ for publicly giving me credit for the term “Multi-alignment“ which I floated 15 years ago gwithout many takers)! Stimulating exchange between our EAM & ⁦@samirsaran⁩ at #RaisinaDialogue2022 on the wider dimensions of our foreign policy pic.twitter.com/C76LgP2ptq

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 26, 2022