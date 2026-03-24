कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अचानक तबीयत बिगड़ी, गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती

Sonia Gandhi: राज्यसभा सांसद और कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत मंगलवार देर रात अचानक खराब हो गई. उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है.

दरअसल, दो महीने पहले भी सोनिया गांधी अचानक बीमार हुई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था. जहां पर उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई थी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी अस्पताल में मौजूद हैं.

सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार शाम को सोनिया गांधी को सीने में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चिकिस्कों का कहना है कि फिलहाल कांग्रेस नेता की तबीयत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है.

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जनवरी में भी बिगड़ी थी तबीयत

गौरतलब है कि इससे दो महीने पहले जनवरी 2026 में वह दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई थीं. हालांकि, करीब 6 दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. चिकित्सकों का कहना है कि सोनिया गांधी को खांसी की पुरानी शिकायत है.

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