Dr. Udit Raj: क्या हिंदू सिर्फ किसी के कहने से मांस खाना छोड़ दें? नवरात्रि में मीट बैन की मांग पर भड़के कांग्रेस नेता

Udit Raj on Navratri Meat Ban Demand: कई हिस्सों में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने के आदेश दिए जाते हैं. यह कदम धार्मिक भावनाओं के सम्मान के नाम पर उठाए जाते हैं, लेकिन उदित राज ने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया है.

Written By  IANS|Edited By: Sharda singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 01:34 PM IST
नवरात्रि के दौरान मांस की बिक्री और नॉन-वेज खाने पर बैन लगाने की मांग की जा रही है. इसपर कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज ने सोमवार को तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस तरह के बैन को संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो लोगों के खानपान पर रोक लगाए.

उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, जहां हर व्यक्ति को अपनी पसंद का भोजन चुनने की आजादी है. दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे कई हिस्सों में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने के आदेश दिए जाते हैं. यह कदम धार्मिक भावनाओं के सम्मान के नाम पर उठाए जाते हैं, लेकिन उदित राज ने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया है.

इसे भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, आज ऑपरेशन का दूसरा दिन, एक जवान शहीद

क्या नवरात्रि में सभी हिन्दू नॉनवेज छोड़ते हैं?

उदित राज ने हिंदू धर्म की विविध परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि हर हिंदू नवरात्रि में मांसाहार से परहेज नहीं करता. उन्होंने कहा, "क्या सभी हिंदू नवरात्रि में मांस खाना बंद कर देते हैं? क्या सिर्फ किसी के कहने से 100 फीसदी हिंदू चिकन या मटन खाना छोड़ देंगे? यह पूरी तरह से असंवैधानिक है." उन्होंने यह भी कहा कि कई हिंदू परंपराओं में पशु बलि आज भी होती है, और देवी काली को रक्त और बलिदान अर्पित किए जाते हैं.

संविधान के अधिकारों की बात

उदित राज ने साफ कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को अपने जीवन के ढंग को चुनने का अधिकार है. उन्होंने कहा "भारत का संविधान हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है. कोई भी सरकार या संस्था किसी पर यह नहीं थोप सकती कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं.

इसे भी पढ़ें- दिवाली-छठ पर ट्रेन की टिकट कंफर्म चाहिए? तो फटाफट कर लें ये काम, एजेंट देखते रहेंगे मुंह, IRCTC ऐप से झट से होगा रिजर्वेशन

लोग दूसरों को मना करके खुद खाते है

उदित राज ने ये भी आरोप लगाए कि ऐसे फैसले सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काने और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लिए जाते हैं. जो लोग सार्वजनिक रूप से मांसाहार के खिलाफ बोलते हैं, वही अपने घर में नॉन-वेज खाते हैं. बाहर सिर्फ दिखावा करते हैं ताकि लोगों को बांटा जा सके.

