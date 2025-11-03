Advertisement
trendingNow12986974
Hindi Newsदेश

राजनीति कोई अपवाद नहीं... शशि थरूर पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लोकतंत्र पर दिए गए बयान की कांग्रेस नेता उदित राज ने आलोचना की है. उदित राज ने कहा कि भारत में लगभग हर क्षेत्र में वंशवाद की प्रवृत्ति मौजूद है. उनका कहना है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, व्यापारी का बच्चा व्यवसाय में रहता है, और राजनीति इस नियम का अपवाद नहीं है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लोकतंत्र पर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने निशाना साधा है. कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि भारत में लगभग हर क्षेत्र में वंशवादी दृष्टिकोण मौजूद है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक व्यापारी का बच्चा व्यवसाय में बना रहता है, और राजनीति कोई अपवाद नहीं है. इसके अलावा, अगर किसी राजनेता की आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो यह हमारे समाज की वास्तविकता को दर्शाता है. चुनाव टिकट अक्सर जाति और पारिवारिक आधार पर वितरित किए जाते हैं. नेहरू से लेकर पवार तक, डीएमके से ममता तक, मायावती से लेकर अमित शाह के बेटे तक, ऐसे कई उदाहरण हैं. नुकसान यह है कि अवसर केवल परिवारों तक ही सीमित रह जाते हैं. वंशवादी प्रभाव केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है; यह नौकरशाही, न्यायपालिका और यहां तक ​​कि फिल्म उद्योग तक फैला हुआ है.

 

 

राजनीतिक पार्टियों में सुधार करना जरूरी: थरूर

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि लोकतंत्र का असली मकसद जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिए तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक भारतीय राजनीति में वंशवाद की प्रथा जारी रहती है. थरूर ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत वंशवाद की जगह योग्यता आधारित राजनीति अपनाए. इसके लिए राजनीतिक पार्टियों में सुधार करना जरूरी है, जैसे कि कार्यकाल की सीमा तय करना और पार्टी के अंदर सच्चे चुनाव कराना. उन्होंने मतदाताओं की भूमिका पर भी जोर दिया और कहा कि लोगों को शिक्षित और जागरूक होना चाहिए ताकि वे किसी नेता का उपनाम देखकर नहीं, बल्कि उनकी योग्यता देखकर वोट दें. थरूर ने चेताया कि जब सत्ता किसी नेता की पारिवारिक पहचान पर निर्भर होती है, न कि उनकी काबिलियत या जनता से जुड़ाव पर, तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है. उनका कहना है कि यह समस्या केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में फैली हुई है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Shashi Tharoor

Trending news

राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
IHPL
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
Nuclear Test
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
Kerala
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
ahmedabad plane crash
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
Ban on Pornography
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
Jammu Kashmir
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
uddhav thackeray
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
air pollution
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के