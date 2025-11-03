राजनीति कोई अपवाद नहीं... शशि थरूर पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात

Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लोकतंत्र पर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने निशाना साधा है. कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि भारत में लगभग हर क्षेत्र में वंशवादी दृष्टिकोण मौजूद है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक व्यापारी का बच्चा व्यवसाय में बना रहता है, और राजनीति कोई अपवाद नहीं है. इसके अलावा, अगर किसी राजनेता की आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो यह हमारे समाज की वास्तविकता को दर्शाता है. चुनाव टिकट अक्सर जाति और पारिवारिक आधार पर वितरित किए जाते हैं. नेहरू से लेकर पवार तक, डीएमके से ममता तक, मायावती से लेकर अमित शाह के बेटे तक, ऐसे कई उदाहरण हैं. नुकसान यह है कि अवसर केवल परिवारों तक ही सीमित रह जाते हैं. वंशवादी प्रभाव केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है; यह नौकरशाही, न्यायपालिका और यहां तक ​​कि फिल्म उद्योग तक फैला हुआ है.

#WATCH | Delhi: On Congress MP Shashi Tharoor's recent essay, Congress leader Udit Raj says, "... A dynastic approach exists in almost every sector in India, a doctor's son becomes a doctor, a businessman's child continues in business, and politics is no exception... Also, if a… pic.twitter.com/YCsv3w9QC4 — ANI (@ANI) November 3, 2025

राजनीतिक पार्टियों में सुधार करना जरूरी: थरूर

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि लोकतंत्र का असली मकसद जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिए तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक भारतीय राजनीति में वंशवाद की प्रथा जारी रहती है. थरूर ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत वंशवाद की जगह योग्यता आधारित राजनीति अपनाए. इसके लिए राजनीतिक पार्टियों में सुधार करना जरूरी है, जैसे कि कार्यकाल की सीमा तय करना और पार्टी के अंदर सच्चे चुनाव कराना. उन्होंने मतदाताओं की भूमिका पर भी जोर दिया और कहा कि लोगों को शिक्षित और जागरूक होना चाहिए ताकि वे किसी नेता का उपनाम देखकर नहीं, बल्कि उनकी योग्यता देखकर वोट दें. थरूर ने चेताया कि जब सत्ता किसी नेता की पारिवारिक पहचान पर निर्भर होती है, न कि उनकी काबिलियत या जनता से जुड़ाव पर, तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है. उनका कहना है कि यह समस्या केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में फैली हुई है.