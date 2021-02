VIDEO: कांग्रेस नेता की अपील- Farmers Protest के लिए दान करें शराब, मचा बवाल

नई दिल्ली: किसान आंदोलन के बीच हरियाणा कांग्रेस (Congress) की नेता विद्या रानी (Vidhya Rani) का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो पार्टी कार्यकर्ताओं से शराब दान कर किसान आंदोलन (Farmers Protest) को तेज करने की अपील कर रही हैं. अब ट्विटर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

चुनावों में कांग्रेस की हार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था. यह आंदोलन जो हमें मिला है न, वह 26 जनवरी को समाप्त हो चुका था. लेकिन किसानों के इरादे मजबूत थे तो यह फिर से उठ खड़ा हुआ है. इस आंदोलन को अब हमें चलाना है. हमारे सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए आगे आना चाहिए और जो दान कर सकते हैं, वह करना चाहिए. सब्जियां, पैसे और शराब से लेकर जो भी आप कर सकते हैं, वह करना चाहिए.'

What is the use of liquor here? I don't know why she's making such comments. Such people don't have anything to do with the movement. It's wrong & shouldn't be done. They can distribute whatever they want to, at their movement: Rakesh Tikait, BKU on Congress' Vidya Rani's remark pic.twitter.com/FPNe9tuekn

