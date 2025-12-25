BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस; कहा- उनके दिमाग में खान...

Maharashtra BMC Elections 2026: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जिहादी मानसिकता कुचलने वाले बयान पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सीएम को इस पद पर रहते हुए ऐसा बयान नहीं देना चाहिए.
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि सीएम को ऐसे पद पर बैठकर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने TISS की रिपोर्ट और किरीट सोमैया पर भी तंज कसा. विजय वडेट्टीवार ने कहा कि भाजपा ने किरीट को 2 तरह का इंजेक्शन दिया है, एक चुनाव से पहले का और एक चुनाव के बाद का.
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार 24 दिसंबर 2025 को मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में जिहादी मानसिकता को कुचलने' के मकसद से नगर निगम चुनाव लड़ रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों के लिए लड़ रही है और आने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में जीत हासिल करेगी. सीएम ने कहा,' हम जिहादी मानसिकता को कुचलने के लिए नगर निगम चुनाव लड़ेंगे. हमें 16 जनवरी 2026 को BMC पर महायुति का भगवा झंडा फहराना है.'
ये भी पढ़ें- 'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे, शिवसेना हमारी प्रमुख सहयोगी...' CM फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
देवेंद्र फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर बोलते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा,' आजकल सीएम फडणवीस किसे जिहादी कहते हैं,जो उनके खिलाफ खड़ा होता है उसे जिहादी कहते हैं.. उस बारे में मनसे और शिवसेना से पूछे, जिस दिन हमें कहेंगे हम जवाब देंगे.' उन्होंने आगे कहा' ऐसा किसी ने नहीं कहा किसी धर्म को टारगेट करना यह समाज में विषमता फैलाने जैसा है. उद्धव या मनसे शरद पवार किसी ने नहीं कहा. उनके दिमाग में वोट पाने के लिए खान बैठा हुआ है खान अगर वोट नहीं डालेंगे तो उनकी शान भी नहीं बनेगी.'
ये भी पढ़ें- 'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', थाईलैंड-कंबोडिया विवाद में मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
विजय वडेट्टीवार ने आगे कहा,' किरीट सोमैया को बीजेपी ने 2 तरह का इंजेक्शन दिया है. जब चुनाव चलता है तो एक प्रकार का इंजेक्शन और जब इलेक्शन नहीं होता है तो दूसरा इंजेक्शन और चुनाव के समय पर वह इस प्रकार की बात करते हैं.' उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट पाकिस्तान और इस तरह की बातों से मिलता है. जब तक मंदिर-मस्जिद और हिंदू-मुस्लिम पर बात नहीं करेंगे उन्हें वोट नहीं मिलेगा. मुख्यमंत्री पद पर होते हुए ऐसी बात नहीं करना चाहिए हम जिस तरीके से शपथ लेते हैं वह संविधान को ध्यान में रखते हुए लेते हैं. ऐसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सभी धर्म के लिए चुना जाता है. ऐसी जगह पर बैठकर ध्रुवीकरण की बात करना ठीक नहीं.
