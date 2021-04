कांग्रेस नेता Adhir Ranjan कोरोना से संक्रमित, Shashi Tharoor की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव

नई दिल्ली: कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) और शशि थरूर (Shashi Tharoor) बुधवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित पाए गए. लोक सभा में कांग्रेस के नेता चौधरी और पार्टी के लोक सभा सदस्य थरूर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ‘जांच में मैं कोरोना से संक्रमित पाया गया हूं. पिछले सात दिनों से मेरे संपर्क में आए लोगों से आग्रह है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें. मैं डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार जारी रखूंगा.’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘अधीर दा के कुशल क्षेम और जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’

तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने ट्वीट किया, ‘जांच के लिए मौका मिलने का दो दिनों तक इंतजार करने और फिर रिपोर्ट के लिए डेढ़ दिनों का इंतजार करने के बाद पता चला कि मैं कोरोना से संक्रमित हूं. आशा करता हूं कि इससे मैं सकारात्मक सोच के साथ और भांप और तरल पदार्थ लेते हुए निपटूंगा.’ उन्होंने बताया कि उनकी बहन और 85 वर्षीय मां भी संक्रमण की चपेट में आ गई हैं.

After waiting two days for a test appointment and another day & a half for the results, I finally have confirmation: I’m #Covid positive. Hoping to deal with it in a “positive” frame of mind, with rest, steam & plenty of fluids. My sister& 85 year old mother are in the same boat.

