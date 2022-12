Himachal Pradesh New CM: हिमाचल में मुख्यमंत्री पर कांग्रेस में सस्पेंस, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी ने बैठक से पहले दिया ये बड़ा बयान

Himachal Pradesh Election Result: हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत चुकी कांग्रेस को मुख्यमंत्री चुनना मुश्किल पड़ता दिख रहा है. सीएम पर मंथन को लेकर शिमला में दोपहर 3 बजे बैठक होगी, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे. हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला हिमाचल पहुंच चुके हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने भी दावेदारी पेश की है. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पर फैसला आलाकमान तय करेगा. प्रतिभा सिंह का कहना है कि सोनिया गांधी ने उन्हें अध्यक्ष इसलिए बनाया था ताकि राज्य में पार्टी चुनाव जीत सके. प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है और अब नतीजा सबके सामने है. इस वक्त 5 नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं, जिनमें प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, सुधीर शर्मा, चंद्र कुमार शामिल हैं.

क्या बोलीं प्रतिभा सिंह

बैठक से पहले हिमाचल कांग्रेस की नेता प्रतिभा सिंह ने कहा, 'आलाकमान उनके (वीरभद्र सिंह) परिवार की अनदेखी नहीं कर सकता. हमने उनके नाम, चेहरे और काम पर जीत हासिल की है. ऐसा नहीं है कि आप उनका नाम, चेहरा और परिवार का इस्तेमाल करेंगे और क्रेडिट किसी और को दे देंगे. आलाकमान ऐसा नहीं करेगा.'

कौन हैं प्रतिभा सिंह

"They can't neglect his (Virbhadra Singh) family. We won on his name, face & work. It can't be that you use his name, face & family & give credit to someone else. High Command won't do this," says HP Cong chief Pratibha Singh ahead of Legislative Party meet#HimachalElection2022 pic.twitter.com/PmxkjJ2ymD

