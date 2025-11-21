Advertisement
trendingNow13013461
Hindi Newsदेश

BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या फिर एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स?

BMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे आगामी चुनाव महा विकास अघाड़ी (MVA) सहयोगियों कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) के साथ-साथ अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को भी साथ लेकर लड़ना चाहते हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या फिर एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स?

BMC Election: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे आगामी चुनाव महा विकास अघाड़ी (MVA) सहयोगियों कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) के साथ-साथ अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को भी साथ लेकर लड़ना चाहते हैं. हालांकि, कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वह बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी. यह फैसला हाल ही में मुंबई कांग्रेस की बैठक में प्रदेश नेतृत्व की मौजूदगी में लिया गया था. कांग्रेस के इस रुख के बाद विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे हैं.

यूबीटी और मनसे की बढ़ती नजदीकियां कांग्रेस को नहीं आ रही रास

सूत्र बताते हैं कि शिवसेना (यूबीटी) और मनसे की बढ़ती नजदीकियां कांग्रेस को रास नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस अब तक मनसे से दूरी बनाए हुए थी. कांग्रेस ने ठाकरे भाइयों के रिश्तों में सुधार का स्वागत किया है, लेकिन स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि उद्धव ठाकरे मनसे के साथ औपचारिक गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस उनसे हाथ नहीं मिलाएगी. इसके बावजूद, उद्धव ठाकरे एमवीए गठबंधन को बचाने पर जोर दे रहे हैं. उनका मानना है कि गठबंधन टूटने पर भाजपा का फायदा हो सकता है और शिवसेना तथा कांग्रेस दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से लगातार संपर्क में हैंऔर पर्दे के पीछे बातचीत जारी है. शिवसेना की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, जिनमें वर्षा गायकवाड़ और मुंबई कांग्रेस प्रमुख शामिल हैं से बातचीत कर एक साझा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है. बीएमसी चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इस राजनीतिक गणित पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

BMC elections

Trending news

BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
BMC elections
BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
Oath Taking In India
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
Tejas Crash in Dubai Air Show
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?