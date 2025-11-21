BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या फिर एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स?

BMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे आगामी चुनाव महा विकास अघाड़ी (MVA) सहयोगियों कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) के साथ-साथ अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को भी साथ लेकर लड़ना चाहते हैं.
BMC Election: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे आगामी चुनाव महा विकास अघाड़ी (MVA) सहयोगियों कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) के साथ-साथ अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को भी साथ लेकर लड़ना चाहते हैं. हालांकि, कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वह बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी. यह फैसला हाल ही में मुंबई कांग्रेस की बैठक में प्रदेश नेतृत्व की मौजूदगी में लिया गया था. कांग्रेस के इस रुख के बाद विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे हैं.
यूबीटी और मनसे की बढ़ती नजदीकियां कांग्रेस को नहीं आ रही रास
सूत्र बताते हैं कि शिवसेना (यूबीटी) और मनसे की बढ़ती नजदीकियां कांग्रेस को रास नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस अब तक मनसे से दूरी बनाए हुए थी. कांग्रेस ने ठाकरे भाइयों के रिश्तों में सुधार का स्वागत किया है, लेकिन स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि उद्धव ठाकरे मनसे के साथ औपचारिक गठबंधन करते हैं तो कांग्रेस उनसे हाथ नहीं मिलाएगी. इसके बावजूद, उद्धव ठाकरे एमवीए गठबंधन को बचाने पर जोर दे रहे हैं. उनका मानना है कि गठबंधन टूटने पर भाजपा का फायदा हो सकता है और शिवसेना तथा कांग्रेस दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा.
सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से लगातार संपर्क में हैंऔर पर्दे के पीछे बातचीत जारी है. शिवसेना की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, जिनमें वर्षा गायकवाड़ और मुंबई कांग्रेस प्रमुख शामिल हैं से बातचीत कर एक साझा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है. बीएमसी चुनाव से पहले विपक्षी दलों के इस राजनीतिक गणित पर सभी की निगाहें टिकी हैं.
