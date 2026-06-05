'अराजकता फैलाकर सत्ता में आने का मौका तलाश रही कांग्रेस...', सूरत से विपक्ष पर बरसे PM मोदी, भाषण की बड़ी बातें

Surat news: पीएम ने गुजरात के सूरत में18 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया. इसके बाद अपने भाषण में कांग्रेस को लपेटते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं को जमकर खरीखोटी सुनाई.
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PM Modi In Gujarat: भारत के सामने वर्तमान वैश्विक चुनौतियों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की धरती से उन लोगों पर निशाना साधा जो 'विकसित भारत' अभियान में राष्ट्र निर्माण की भावना दिखाने के बजाए देश की तरक्की से जुड़े कामों का मखौल उड़ा रहे हैं. सूरत में करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस को 'परजीवी' बताते हुए जमकर निशाना साधा है.
पीएम मोदी ने कहा, 'आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो लगातार 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का मजाक उड़ाते हैं. ऐसे लोग देश के विकसित भारत के संकल्प को हमेशा कमतर आंकते हैं. ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत को हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर बनाए रखा. वो भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहने वाला देश कभी भी विकास की उन ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकता, जिनका वह असल में हकदार होता है.'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'पिछले 12 सालों से कांग्रेस अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की जनता ने उसे बार-बार करारा जवाब दिया है. गुजरात की जनता ने कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया है. जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां लोग उसके कुशासन से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं. हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में भी कांग्रेस हारी और पंजाब की जनता ने भी पार्टी को स्पष्ट संदेश दिया है. अराजकता में अवसर तलाशने की कांग्रेस की राजनीति अब काम नहीं करेगी.'
प्रधानमंत्री ने सूरत में आगे ये भी कहा, 'दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रही है. मैंने कुछ समय पहले कहा था कि यह दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक साबित हो रहा है. पहले कोविड-19 का बड़ा संकट आया, फिर विभिन्न स्थानों पर युद्ध शुरू हुए और गंभीर ऊर्जा संकट ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया. दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है और गैस आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हो रही हैं. मुझे संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों की बदौलत भारत इन सभी चुनौतियों का मजबूती से सामना कर रहा है.'
पीएम मोदी ने कहा कि एनर्जी के मामले में आत्म निर्भरता कितनी जरुरी है ये बात देश का सामान्य जागरूक नागरिक भी अच्छी तरह समझता है. मिडिल ईस्ट के वर्तमान संकट के चलते भारत की लाइफ लाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिससे भारत में तेल और गैल कम समय में आ जाता था वहां रास्ता बंद होने के बाद हालात संभालने के लिए भारत सरकार ने दुनिया के अलग अलग हिस्सो से तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की है.
पीएम मोदी ने ये भी कहा, 'केंद्र सरकार ने रिन्यूवल एनर्जी में निवेश बढ़ाया है. आज हम सौर ऊर्जा में टाप 5 देशो में से एक है. सौर उर्जा ही नहीं भारत में इथोना ब्रांडिग बढ़ाई गई है. हमने बहुत सारे संकट देखे हैं. बहुत सारी आपदाएं देखी है. कोरना महामारी से युद्ध जीता है. उर्जा संकट से दुनियाभर की गैस की सप्लाई ठप हो रही है, फिर भी भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि देश में हालात सामान्य रहें.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'स्थानीय निकाय चुनावों के बाद पहली बार सूरत आया हूं. ढाई दशक से भी अधिक समय से आप सभी भारतीय जनता पार्टी पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं. समय के साथ यह समर्थन और भी बढ़ा है. हाल ही में जिला परिषद, तालुका पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव हुए. इन चुनावों में गुजरात की जनता ने बीजेपी को इतना बड़ा समर्थन दिया कि सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए. मुझे विशेष खुशी है क्योंकि आपने मेरे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. समय के साथ देश की जनता का आशीर्वाद भी बढ़ता जा रहा है. हमारा संकल्प है- विकसित भारत. विकसित भारत में विकसित गुजरात है. वहीं सूरत एक शहर नहीं, एक आगे बढ़ने की जीतने की स्पिरिट है.'
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