दिल्ली हार के बाद कांग्रेस का बड़ा कदम, कई राज्यों में बदली कमान, भूपेश-नासिर-अजय लल्लू को बड़ी जिम्मेदारी

Congress Big Announcement: एक के बाद एक कई विधानसभा चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अपने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल किया है. पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन को महासचिव तथा रजनी पाटिल, बीके हरिप्रसाद और मीनाक्षी नटराजन समेत नौ नेताओं को विभिन्न प्रदेशों का प्रभारी नियुक्त किया है.

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही राजीव शुक्ला, मोहन प्रकाश, देवेंद्र यादव, अजय कुमार, दीपक बाबरिया और भरत सिंह सोलंकी को प्रदेश प्रभारी के दायित्व से मुक्त कर दिया है.

भूपेश बघेल को पंजाब की जिम्मेदारी

राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश, मोहन प्रकाश बिहार, देवेंद्र यादव पंजाब, अजय कुमार ओडिशा, बाबरिया हरियाणा, सोलंकी जम्मू-कश्मीर के प्रभारी का उत्तरदायित्व निभा रहे थे.

यादव फिलहाल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. बाबरिया ने हरियाणा में पार्टी की हार के बाद पद छोड़ने की पेशकश की थी. नवनियुक्त महासचिव बघेल को पंजाब और हुसैन को जम्मू कश्मीर का प्रभार सौंपा गया है. हुसैन को कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है.

Congress appoints Bhupesh Baghel and Syed Naseer Hussain as the general secretaries of Punjab and J&K and Ladakh respectively.

Congress appoints Harish Chaudhary, Ajay Kumar Lallu, K. Raju as the in-charges of Madhya Pradesh, Odisha, Jharkhand, respectively. pic.twitter.com/VOLeVCSaJL

— ANI (@ANI) February 14, 2025