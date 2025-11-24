कर्नाटक का सियासी नाटक! सीएम बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया

Karnataka Cabinet reshuffle: कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की अटकलों के बीच सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान आने के बावजूद सीएम और डिप्टी सीएम के बीच सत्ता-संघर्ष की खबरें थमने का नाम नहीं ले रहीं. ढाई साल पहले की तरह तलवारें खिंची दिख रही हैं. हालांकि कर्नाटक का सियासी नाटक इस बार 'खुला खेल फर्रुखाबादी' होने के बजाए दबी जुबान, नरम लहजे और बेहद नपीतुली बयानबाजी के साथ चल रहा है. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

कर्नाटक में अब क्या होगा?

सिद्धारमैया, पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मिल चुके हैं. सबकी निगाहें उनके डिप्टी डीके पर टिकी हैं. दोनों के बीच तल्खी की खबरों को एक सिरे से खारिज करते हुए खड़गे ने रविवार को कर्नाटक में सत्ता के बंटवारे और संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चल रही बहस को खत्म करने की कोशिश की है. खरगे ने इस बावत पूछे जा रहे सवालों के जवाब में कहा, 'मुझे अभी (इन मुद्दों पर) कुछ नहीं कहना है, हालांकि जो भी हो, कांग्रेस पार्टी का आलाकमान ही फैसला लेगा.'

रेस्ट ले रहे हैं खड़गे और सिद्धारमैया एकदम रिलैक्स हैं

हाल ही में एक सर्जरी कराने के बाद खड़गे बेंगलुरू स्थित घर पर रेस्ट कर रहे हैं. ऐसे में पूरी कैबीनेट के तमाम नेता उनसे मिलने आ रहे हैं. इस बीच खड़गे ने दो टूक कह दिया है कि कर्नाटक की सरकार को लेकर किसी को लोड लेने की जरूरत नहीं है. हालांकि खड़गे से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करके इसे 'मीडिया का गढ़ा नैरेटिव' बताया था.

