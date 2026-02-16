कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... केरल में चुनाव से ठीक पहले मणिशंकर अय्यर ने कर दी भविष्यवाणी

केरल ऐसा राज्य है, जहां इस साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने लिए उम्मीद दिख रही है. अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, उससे पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पार्टी की धुकधुकी बढ़ा दी. वह लेफ्ट की मौजूदा सरकार से काफी खुश दिखे. मंच से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के इस कार्यक्रम में न आने के लिए अफसोस भी जाहिर किया. आगे अय्यर ने सीएम पिनरई विजयन की सरकार फिर से आने की भविष्यवाणी भी कर दी. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में शशि थरूर के साथ केरल चुनाव पर बड़ी बैठक की थी.

तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम में अय्यर ने कहा, '1931 में महात्मा गांधी से पूछा गया था कि भारत के लिए आपका सपना क्या है? अपना सपना बताने के बजाय गांधीजी का जवाब था- मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सबसे गरीब लोग भी महसूस करेंगे कि यह उनका देश है, जिसे बनाने में उनकी असरदार आवाज है.’

केवल केरल राज्य में...

आगे अय्यर ने लेफ्ट शासित केरल सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अजीब बात है कि भारत में एकमात्र राज्य जहां गांधीजी की सोच के हिसाब से तरक्की हुई है, वह भारत की मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी के शासन वाला राज्य है. कुछ लोगों ने धीरे से इस पर तालियां बजाईं.

#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Former Union Minister and Congress leader Mani Shankar Aiyar says, "Mahatma Gandhi, in 1931, was asked, what is your dream for India? And instead of saying what his dream was, Gandhiji's reply was, ‘I shall work for an India in which the… pic.twitter.com/Sd0S0ZhUjg — ANI (@ANI) February 15, 2026

आगे उन्होंने मुस्कुराते हुए मंच की तरफ देखते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि यह कॉम्पलिमेंट है या अपमान. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुंह से लेफ्ट शासन की प्रशंसा का वीडियो सीएम पिनरई विजयन के ऑफिस ने जारी किया तो खलबली मच गई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे केरल की लेफ्ट सरकार के फिर से जीतने की भविष्यवाणी कर दी. मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि केरल में पिनरई विजयन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे.

कांग्रेस ने कहा, उनका पार्टी से लेना देना नहीं

यह खबर मीडिया के जरिए सोशल मीडिया पर फैलने लगी तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को सफाई जारी करनी पड़ी. उन्होंने लिखा कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है. वह पूरी तरह से अपनी निजी हैसियत से बोलते हैं और लिखते हैं.

बताया जा रहा है कि केरल कांग्रेस के नेताओं ने अय्यर और दूसरे नेताओं से इस इवेंट में न आने के लिए कहा था क्योंकि यह एक प्री-इलेक्शन प्रमोशनल इवेंट माना जा रहा था. लेकिन अय्यर आए तो कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ा गए.