यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र, मुफ्त सिलेंडर समेत किए ये बड़े ऐलान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव (UP Eleciton 2022) के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और इसके लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने मोर्चा अपने हाथ में लिया है. यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र (Congress Manifesto for UP Election) तैयार किया है. इसकी जानकारी प्रियंका गांधी ने ट्विटर के जरिए दी और घोषणाओं का ऐलान किया.

3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे

कांग्रेस ने महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने ट्वीट कर कहा, 'उत्तर प्रदेश की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है. कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है. कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे. प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त होगी.'

उप्र की मेरी प्रिय बहनों,

आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए आपके लिए अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है।



कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर



सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जायेंगे।



प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त pic.twitter.com/8P6BJwoAaE — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 1, 2021

महिलाओं के लिए कांग्रेस की घोषनाएं

प्रियंका गांधी ने अगले ट्वीट में बताया कि आशा और आंगनबाड़ी की मेरी बहनों को प्रतिमाह 10 हजार रुपये का मानदेय मिलेगा. नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी. वृद्धा-विधवा पेंशन 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश की धरती की वीरांगनाओं के नाम पर प्रदेशभर में 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे. इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देगी. छात्राओं को स्मार्ट फोन और स्कूटी देगी.

आशा और आंगनबाड़ी की मेरी बहनों को प्रतिमाह 10,000 रू का मानदेय मिलेगा



नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति



1000रू/प्रतिमाह वृद्धा-विधवा पेंशन



उप्र की धरती की वीरांगनाओं के नाम पर प्रदेशभर में 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। pic.twitter.com/Xhm4jpYOPy — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 1, 2021

2017 विधान सभा चुनाव में कांग्रेस-सपा थी साथ

2017 में हुए विधान सभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता कर 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि सहयोगी कांग्रेस ने 114 सीटों पर किस्मत आजमाया था. चुनाव में सपा को केवल 47 सीटें ही मिलीं और उसको 21.82 फीसदी वोट मिले थे. वहीं कांग्रेस केवल 7 सीटें ही जीत पाई थी और उसे 6.25 फीसद वोट मिले थे. साल 2017 में बीजेपी ने 384 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 39.67 फीसदी वोट मिले थे. बीजेपी ने 312 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रचंड बहुमत हासिल किया था. वहीं बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे केवल 19 सीटें और 22.23 फीसदी वोट मिले थे.

लाइव टीवी