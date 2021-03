जब विधान सभा में कांग्रेस विधायक BK Sangameshwara ने उतारी अपनी शर्ट, इस बात का कर रहे थे विरोध

बेंगलुरु: कांग्रेस (Congress) विधायक बीके संगमेश्वर (BK Sangameshwara) ने गुरुवार को कर्नाटक विधान सभा (Karnata Assembly Election) में प्रदर्शन करते हुए अपनी शर्ट उतार दी. बताया जा रहा है कि विधायक भद्रावती में आयोजिक एक कार्यक्रम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से नाराज थे और एफआईआर से अपना, अपने परिवार के सदस्यों और कुछ समर्थकों का नाम हटवाना चाहते थे.

Congress MLA BK Sangameshwara removed his shirt in the Karnataka Assembly in protest against the state government and the police for registering an FIR against him, his family members & some of his supporters in connection with an event organised in Bhadravati. pic.twitter.com/eWabiHVq1e

— ANI (@ANI) March 4, 2021