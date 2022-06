Sajjan Singh Verma statement on Jinnah and Nehru: मध्य प्रदेश (MP) में कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. फिलहाल सज्जन सिंह पर मोहम्मद अली जिन्ना का बुखार चढ़ा है. शायद यही वजह है कि वो जिन्ना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इस बार उन्होंने 1947 में आजादी मिलने के बाद हुए देश को बंटवारे को लेकर कहा है कि जिन्ना और नेहरू ने भारत का बंटवारा (Partition of India) कर पूरे देश का भला किया. सज्जन वर्मा ने कहा कि जिन्ना और नेहरू को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अपनी अक्ल से देश के दो टुकड़े करवा दिए.

मालवा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने पहुंचे सज्जन वर्मा ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ' मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है बीजेपी (BJP) और आरएसएस (RSS) हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अखंड भारत की बात करते हैं लेकिन अगर पड़ोसी देशों के मुसलमान भारत में आ गये तो और लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी.'

#WATCH | MP | PM Modi in his Jan 26 speech said that Jawaharlal Nehru & Jinnah are responsible for dividing the country in 1947. The country should thank Nehru & Jinnah as they did the work of wisdom by dividing the country into two parts: Congress MLA Sajjan Singh Verma (01.06) pic.twitter.com/G1t3Fxjf7p

