कांग्रेस विधायक के बेटे ने शराब पीकर चलाई कार, सोशल मीडिया चैलेंज वाला VIDEO VIRAL

Drunk and Drive Challenge: मध्य प्रदेश के सीहोर में इंदौर के एक व्यवसायी की कार को लगातार पीछे से टक्कर मारने के आरोप में शराब के नशे में धुत एक अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. राज्य भाजपा ने आरोप लगाया कि हमलावर चालक पूर्व कांग्रेस मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा का बेटा था.

घटना का एक वीडियो, जिसमें दिखाया गया था कि ड्राइवर नशे की हालत में है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कार नंबर से पता चलता है कि यह शाजापुर के हुकुम कराड़ा के बेटे रोहिताप सिंह की गाड़ी है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना शनिवार रात की है जब व्यापारी दिनेश आहूजा (40) और उसका साथी भोपाल से इंदौर जा रहे थे.

MP | A viral video allegedly show son of Congress MLA Hukum Singh Karada hitting the vehicle of a businessman in an inebriated state in Ashta, Sehore

Police say, "On May 21, Police received info & reached there. A man was brought to PS.FIR registered.Action being taken." (23.5) pic.twitter.com/9gtymNN0u1

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 24, 2022