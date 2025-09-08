'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला

भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के टीम के प्रमुख और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोमवार (8 सितंबर) को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर किसानों के दर्द का मजाक उड़ाने के लिए तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की ऐतिहासिक असंवेदनशीलता ने दशकों तक किसानों को निराशा में धकेल दिया है. अमित मालवीय ने एक वीडियो क्लिप एक्स पर शेयर करते हुए लिखा,'अगली बार जब राहुल गांधी या कांग्रेस किसानों के लिए बोलने का ढोंग करें, तो उन्हें यह याद दिलाएं उनके अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने किसानों के दर्द का मजाक उड़ाया और उन्हें कहा कि 'हर समय रोना और प्रचार की तलाश न करें.' यह कांग्रेस की वह ऐतिहासिक असंवेदनशीलता है जिसने किसानों को दशकों तक निराशा में धकेला.'

अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बताया कि जिन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने और आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने में उनकी मदद की. मालवीय ने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने एक वास्तविक क्रांति लाई किसानों को विविधता लाने, उनकी आय दोगुनी करने, मौसमी जोखिमों से फसलों को बचाने और आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने में मदद की. कांग्रेस ने मजाक उड़ाया, पीएम मोदी ने नतीजे दिए.'

खड़गे और तारिक अनवर पर बीजेपी का निशाना

इससे पहले आज बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर किसानों का 'अपमान' करने का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि जब एक किसान खड़गे के सामने अपना दुख व्यक्त कर रहा था, तो उन्होंने उसका अपमान किया. बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों और उनके हितों के खिलाफ है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए पूनावाला ने बताया, 'कांग्रेस किसानों, सैनिकों और भारत के संविधान का अपमान करती है...कल एक किसान ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के सामने अपना दुख व्यक्त किया और खरगे जी ने उन्हें भगा दिया. यह किसानों के प्रति उनके रवैये को दर्शाता है. कांग्रेस ने 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया. कर्नाटक में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है...कांग्रेस किसानों के खिलाफ है... बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को बाढ़ निरीक्षण के दौरान कंधों पर उठाया गया...'

कांग्रेस सांसद पर पूनावाला ने बोला हमला

पूनावाला ने कांग्रेस सांसद तारिक अनवर की भी आलोचना की, जब बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों द्वारा उन्हें कंधों पर उठाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. BJP नेता शहजाद पूनावाला ने इसे हकदारी की भावना करार देते हुए तारिक अनवर पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए?

केवल पीएम मोदी एक्शन के मोड मेंः पूनावाला

एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में, पूनावाला ने लिखा, 'कांग्रेस की हकदारी की भावना. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी वे वीवीआईपी प्रोटोकॉल चाहते हैं? खरगे जी किसानों का अपमान करते हैं. कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बाढ़ राहत का मजाक उड़ाते हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 'दौरा' करते समय लोगों के कंधों पर बैठते हैं. कांग्रेस सांसद वीवीआईपी मोड में. राहुल गांधी छुट्टी मोड में. आप छिपने के मोड में. केवल पीएम मोदी एक्शन के मोड में.'

