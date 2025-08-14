'अपने पापा से पूछो...', सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस ने भाजपा का उड़ाया मजाक

Sonia Gandhi Voter ID card: कांग्रेस ने गुरुवार को बीजेपी के उस आरोप का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि सोनिया गांधी के पास भारत की नागरिकता लेने से पहले ही वोटर आईडी कार्ड था. कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा,'आपका फोटोशॉप वाकई अच्छा है.' साथ ही, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा, 'अपने ‘पाव पाव’ से पूछिए कि वो कोई और बेहतर आइडिया दें.'

कांग्रेस केरल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर लिखा, 'आपका फोटोशॉप वाकई बहुत अच्छा है, बस एक गलती है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) का गठन 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था. 1980 में यह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था. अपने पापाजी नरेंद्र मोदी से पूछिए कि क्या उन्हें बेहतर जानकारी दी जा सकती है.' इस बीच, एक अन्य विपक्षी सांसद, इस बार तृणमूल कांग्रेस से, ने एक्स पर एक पोस्ट में अमित मालवीय पर निशाना साधा, टभाजपा के आईटी सेल के कुलीग ने एक जाली दस्तावेज पोस्ट किया है. 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' 2 जनवरी, 1992 को बनाया गया था. इस आदमी द्वारा साझा किया गया दस्तावेज संभवतः साल 1980 का है जब 'एनसीटी दिल्ली' अस्तित्व में नहीं था.'

Dey Fraud, Your photoshop is really good, except for one mistake. The National Capital Territory of Delhi (NCT) was constituted by the 69th Constitutional Amendment Act of 1991. It was Union Territory of Delhi in 1980. Ask your paw paw nrndrmdi to give a better idea. https://t.co/ojVUNE3h1l — Congress Kerala (@INCKerala) August 14, 2025

'क्या ECI में ये हिम्मत है?'

टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा, 'जालसाजी एक ऐसा जुर्म है जिसके लिए बीएनएस की धारा 336(3) के तहत 7 साल की कैद की सजा हो सकती है. क्या वोट चोर ईसीआई में भाजपा के आईटी सेल प्रमुख के खिलाफ उनके दस्तावेज में जालसाजी करने के लिए एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत है?'

बीजेपी का क्या आरोप है ?

दरअसल, भाजपा ने कांग्रेस के 'वोट चोरी' अभियान का जवाब देते हुए सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी इतालवी नागरिकता छोड़े बिना दो बार वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया है. भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में वोटर लिस्ट में था, जब वह इतालवी नागरिक थीं. अमित मालवीय ने कहा था, 'सोनिया गांधी का नाम मूल नागरिकता की ज़रूरत पूरी किए बिना दो बार वोटर लिस्ट में दर्ज हुआ - पहली बार 1980 में एक इतालवी नागरिक के रूप में, और फिर 1983 में, यानी कानूनी तौर पर भारत की नागरिक बनने से कुछ महीने पहले. हम यह भी नहीं पूछ रहे कि राजीव गांधी से शादी करने के 15 साल बाद उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करने में क्या लगा. अगर यह जबरदस्त चुनावी कदाचार नहीं है, तो और क्या है?'

Sonia Gandhi’s tryst with India’s voters’ list is riddled with glaring violations of electoral law. This perhaps explains Rahul Gandhi’s fondness for regularising ineligible and illegal voters, and his opposition to the Special Intensive Revision (SIR). Her name first appeared… pic.twitter.com/upl1LM8Xhl — Amit Malviya (@amitmalviya) August 13, 2025

बीजेपी नेता मालवीय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक आवास से वोटर लिस्ट फॉर्म की एक कॉपी पोस्ट की, जिसमें दावा किया गया कि सोनिया का नाम वोटर लिस्ट में संशोधन के दौरान जोड़ा गया था. इसमें 1 जनवरी, 1980 को क्वालीफाइंग डेट माना गया था. भाजपा ने चुनाव आयोग पर चल रहे हंगामे और बहस के बीच वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी के नाम का मुद्दा उठाया, जो राहुल गांधी द्वारा हाल ही में हुए चुनावों में चुनाव आयोग पर कदाचार का आरोप लगाने वाली लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और तेज हो गया.