'अपने पापा से पूछो...', सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस ने भाजपा का उड़ाया मजाक
कांग्रेस ने गुरुवार को भाजपा के उन आरोपों पर पलटवार किया, जिसमें में बीजेपी ने सोनिया गांधी के पास भारत की नागरिक बनने से कई साल पहले से ही मतदाता पहचान पत्र का दावा किया था. बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने तीखा हमला बोला, 'आपका फोटोशॉप वाकई कमाल का है.' 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:21 PM IST
Sonia Gandhi Voter ID card: कांग्रेस ने गुरुवार को बीजेपी के उस आरोप का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि सोनिया गांधी के पास भारत की नागरिकता लेने से पहले ही वोटर आईडी कार्ड था. कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा,'आपका फोटोशॉप वाकई अच्छा है.' साथ ही, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा, 'अपने ‘पाव पाव’ से पूछिए कि वो कोई और बेहतर आइडिया दें.'

कांग्रेस केरल ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर लिखा, 'आपका फोटोशॉप वाकई बहुत अच्छा है, बस एक गलती है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) का गठन 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था. 1980 में यह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था. अपने पापाजी नरेंद्र मोदी से पूछिए कि क्या उन्हें बेहतर जानकारी दी जा सकती है.' इस बीच, एक अन्य विपक्षी सांसद, इस बार तृणमूल कांग्रेस से, ने एक्स पर एक पोस्ट में अमित मालवीय पर निशाना साधा, टभाजपा के आईटी सेल के कुलीग ने एक जाली दस्तावेज पोस्ट किया है. 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' 2 जनवरी, 1992 को बनाया गया था. इस आदमी द्वारा साझा किया गया दस्तावेज संभवतः साल 1980 का है जब 'एनसीटी दिल्ली' अस्तित्व में नहीं था.'

'क्या ECI में ये हिम्मत है?'

टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा, 'जालसाजी एक ऐसा जुर्म है जिसके लिए बीएनएस की धारा 336(3) के तहत 7 साल की कैद की सजा हो सकती है. क्या वोट चोर ईसीआई में भाजपा के आईटी सेल प्रमुख के खिलाफ उनके दस्तावेज में जालसाजी करने के लिए एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत है?'

बीजेपी का क्या आरोप है ?

दरअसल, भाजपा ने कांग्रेस के 'वोट चोरी' अभियान का जवाब देते हुए सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी इतालवी नागरिकता छोड़े बिना दो बार वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया है. भाजपा आईटी सेल के चीफ  अमित मालवीय ने कहा कि सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में वोटर लिस्ट में था, जब वह इतालवी नागरिक थीं. अमित मालवीय ने कहा था, 'सोनिया गांधी का नाम मूल नागरिकता की ज़रूरत पूरी किए बिना दो बार वोटर लिस्ट में दर्ज हुआ - पहली बार 1980 में एक इतालवी नागरिक के रूप में, और फिर 1983 में, यानी कानूनी तौर पर भारत की नागरिक बनने से कुछ महीने पहले. हम यह भी नहीं पूछ रहे कि राजीव गांधी से शादी करने के 15 साल बाद उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करने में क्या लगा. अगर यह जबरदस्त चुनावी कदाचार नहीं है, तो और क्या है?' 

बीजेपी नेता मालवीय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक आवास से वोटर लिस्ट फॉर्म की एक कॉपी पोस्ट की, जिसमें दावा किया गया कि सोनिया का नाम वोटर लिस्ट में संशोधन के दौरान जोड़ा गया था. इसमें 1 जनवरी, 1980 को क्वालीफाइंग डेट माना गया था. भाजपा ने चुनाव आयोग पर चल रहे हंगामे और बहस के बीच वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी के नाम का मुद्दा उठाया, जो राहुल गांधी द्वारा हाल ही में हुए चुनावों में चुनाव आयोग पर कदाचार का आरोप लगाने वाली लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और तेज हो गया.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

