Advertisement
trendingNow13139394
Hindi Newsदेशबिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के सियासी दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने क्यों जोड़ लिए हाथ?

बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के सियासी दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने क्यों जोड़ लिए हाथ?

जगदंबिका पाल पुराने कांग्रेसी हैं. फिलहाल एक दशक से वह भाजपा में हैं. पिछले कई दिनों से स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर संचालन करते रहे. अब दिग्विजिय सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया कि उन्होंने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा, ऐसा ना कहिए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 13, 2026, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के सियासी दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने क्यों जोड़ लिए हाथ?

दोस्ती बड़ी अलग चीज है. पार्टी बदल गई तो क्या हुआ, रिश्ते तो वही हैं ना. लोकसभा में पिछले कई दिनों तक स्पीकर ओम बिरला अपने खिलाफ आए प्रस्ताव के कारण सीट पर नहीं बैठे तो ज्यादातर समय जगदंबिका पाल ही दिखे. वह पुराने कांग्रेसी हैं. ऐसे में आज संसद के बाहर दिग्विजय सिंह से मुलाकात हुई तो रोचक सीन बन गया. दरअसल हुआ यूं कि जगदंबिका पाल को देख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह उनके करीब आते हैं. हाथ मिलाते हैं और उन्हें सदन का बढ़िया तरीके से संचालन करने के लिए बधाई देते हैं. फिर कहते हैं कि आपको स्पीकर होना चाहिए. इस पर जगदंबिका ने धीमी आवाज में कुछ कहा (नीचे वीडियो देखिए). 

कुछ और नेताओं ने उनके हावभाव की प्रशंसा की. इसी दौरान दिग्विजय ने कहा कि हम सभी पुराने और अच्छे मित्र हैं लेकिन आपका संचालन बहुत अच्छा था. एक अन्य नेता ने हामी भरी. जगदंबिका ने इतनी तारीफ सुनी तो हाथ जोड़ लिए. वह आभार प्रकट करने वाले मूड में आ गए. तभी किसी ने कैमरे की तरफ से कह दिया कि ओम बिरला से बढ़िया किए... जगदंबिका पाल ने सिर हिलाते हुए कहा नहीं-नहीं. वह मैसेज देना चाह रहे थे कि ये सब मत कहिए. अंतर मत कीजिए. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

'आप बेहतर स्पीकर... देखिए राजनीति कर गए'

मौका देख दिग्विजय ने कह दिया कि आप बेहतर स्पीकर होंगे... पूर्व कांग्रेसी नेता ने फिर से हाथ जोड़ लिए. हाथ मिलाया गया. फिर किसी ने कहा कि बिरला जी ने इन्हें मौका दिया. दिग्विजय बोले कि बिरला जी को छोड़ देना चाहिए. इनको बैठाना चाहिए. इस पर जगदंबिका पाल ठहाका लगाकर हंसे. बोले- देखिए यहीं राजनीति कर गए. 

दिग्विजय फिर लौट कर आए. बोले- नहीं, नहीं आपसे राजनीति नहीं करूंगा. आप मेरे भाई हैं. हम लोग एकसाथ रहे हैं. ठीक है, आगे पीछे हो जाते हैं. कोई बात नहीं. एक दिन सब ठीक होगा. इतनी प्रशंसा सुनकर जगदंबिका ने कहा कि आप शंकर हैं. आप विष पी लेते हैं. महान हैं. दिग्विजय हंसकर बोले- ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर. ये इनके बातचीत का कोडवर्ड था. इसे वही समझ सकते हैं जो कांग्रेस के भीतर की गतिविधियों को गहराई से समझते हैं. जगदंबिका कौन से विष का इशारा कर रहे थे और दिग्विजय उसे हंसी में टाल रहे थे. 

पढ़ें: विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! कांग्रेस को चौंकाने के लिए एक कदम आगे की रणनीति

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

indian parliament news

Trending news

होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
Middle East tensions
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
Tamil Nadu Elections
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
indian parliament news
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा