बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के सियासी दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने क्यों जोड़ लिए हाथ?

दोस्ती बड़ी अलग चीज है. पार्टी बदल गई तो क्या हुआ, रिश्ते तो वही हैं ना. लोकसभा में पिछले कई दिनों तक स्पीकर ओम बिरला अपने खिलाफ आए प्रस्ताव के कारण सीट पर नहीं बैठे तो ज्यादातर समय जगदंबिका पाल ही दिखे. वह पुराने कांग्रेसी हैं. ऐसे में आज संसद के बाहर दिग्विजय सिंह से मुलाकात हुई तो रोचक सीन बन गया. दरअसल हुआ यूं कि जगदंबिका पाल को देख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह उनके करीब आते हैं. हाथ मिलाते हैं और उन्हें सदन का बढ़िया तरीके से संचालन करने के लिए बधाई देते हैं. फिर कहते हैं कि आपको स्पीकर होना चाहिए. इस पर जगदंबिका ने धीमी आवाज में कुछ कहा (नीचे वीडियो देखिए).

कुछ और नेताओं ने उनके हावभाव की प्रशंसा की. इसी दौरान दिग्विजय ने कहा कि हम सभी पुराने और अच्छे मित्र हैं लेकिन आपका संचालन बहुत अच्छा था. एक अन्य नेता ने हामी भरी. जगदंबिका ने इतनी तारीफ सुनी तो हाथ जोड़ लिए. वह आभार प्रकट करने वाले मूड में आ गए. तभी किसी ने कैमरे की तरफ से कह दिया कि ओम बिरला से बढ़िया किए... जगदंबिका पाल ने सिर हिलाते हुए कहा नहीं-नहीं. वह मैसेज देना चाह रहे थे कि ये सब मत कहिए. अंतर मत कीजिए.

'आप बेहतर स्पीकर... देखिए राजनीति कर गए'

मौका देख दिग्विजय ने कह दिया कि आप बेहतर स्पीकर होंगे... पूर्व कांग्रेसी नेता ने फिर से हाथ जोड़ लिए. हाथ मिलाया गया. फिर किसी ने कहा कि बिरला जी ने इन्हें मौका दिया. दिग्विजय बोले कि बिरला जी को छोड़ देना चाहिए. इनको बैठाना चाहिए. इस पर जगदंबिका पाल ठहाका लगाकर हंसे. बोले- देखिए यहीं राजनीति कर गए.

Congress MP Digvijaya Singh greets BJP MP Jagdambika Pal. He says, 'You (Jagdambika Pal) should sit in place of Om Birla'. pic.twitter.com/ay9KvkBOrt — News Arena India (@NewsArenaIndia) March 13, 2026

दिग्विजय फिर लौट कर आए. बोले- नहीं, नहीं आपसे राजनीति नहीं करूंगा. आप मेरे भाई हैं. हम लोग एकसाथ रहे हैं. ठीक है, आगे पीछे हो जाते हैं. कोई बात नहीं. एक दिन सब ठीक होगा. इतनी प्रशंसा सुनकर जगदंबिका ने कहा कि आप शंकर हैं. आप विष पी लेते हैं. महान हैं. दिग्विजय हंसकर बोले- ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर. ये इनके बातचीत का कोडवर्ड था. इसे वही समझ सकते हैं जो कांग्रेस के भीतर की गतिविधियों को गहराई से समझते हैं. जगदंबिका कौन से विष का इशारा कर रहे थे और दिग्विजय उसे हंसी में टाल रहे थे.

