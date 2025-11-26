'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद, उठाए कई बड़े सवाल

PM Modi: अक्सर देखा जाता है कि किसी न किसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस-बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी रहती है. अब कांग्रेस सांसद इमरान मासूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान दिवस पर देशवासियों को लिखे पत्र को लेकर उनपर निशाना साधा है. इतना ही नहीं उन्होंने संविधान, नेतृत्व और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार और नेताओं की आलोचना की है. जानिए क्या कुछ कहा.

पीएम पर भड़के मसूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मासूद ने कहा कि संविधान का महत्व हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए. उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करता हूं कि यह संविधान भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शक बना रहे ताकि आपके बाद भी कोई व्यक्ति समाज में मेहनत करके ऊंचाई तक पहुंच सके. पीएम मोदी को संविधान को कमजोर नहीं करना चाहिए. इमरान मसूद ने ममता बनर्जी के हालिया बयान पर भी टिप्पणी की.

ममता बनर्जी पर की टिप्पणी

उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी को पहले यह तय करना चाहिए कि वह क्या करना चाहती हैं. अगर वह लड़ना चाहती हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि राहुल गांधी को छोड़कर देश में कोई ऐसा नहीं है जिसे पूरे राष्ट्र ने स्वीकार किया हो. इसके अलावा सांसद ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाए गए आरोपों पर भी सवाल उठाए. इमरान मासूद ने कहा कि सबसे पहले हमें बताएं कि बिहार से कथित घुसपैठिए कहां गए.

गिरिराज सिंह पर उठाए सवाल

गिरिराज सिंह को यह स्पष्ट करना चाहिए, कितने लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा गया और कितने को देश से निकाल दिया गया, यह साफ करें, अगर कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो उसे देश चलाने का क्या अधिकार है? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष न केवल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए भी सजग है. प्रधानमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय मंत्रियों पर उठाए गए सवालों ने राष्ट्रीय राजनीति में नए बहस के विषय पैदा कर दिए हैं. (आईएएनएस)