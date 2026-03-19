ये दुख की बात है कि...जगदीप धनखड़ को फेयरवेल न मिलने पर कांग्रेस नेता ने जताई चिंता, कही ये बात

Jagdeep Dhankhar: राज्यसभा में पीएम मोदी और विपक्ष के नेता ने रिटायर होने वाले सांसदों को विदाई दी. विदाई देते हुए उन्होंने सांसदों को संबोधित भी किया, अब कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के लगभग आठ महीने बाद भी उन्हें फॉर्मल फेयरवेल न मिलने पर चिंता जताई है. इससे पहले पीएम ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में पूर्ण विराम नहीं होता है.

जयराम रमेश ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि राज्यसभा में अगले तीन महीनों में रिटायर होने वाले MPs के लिए एक फेयरवेल फंक्शन था. यह लगभग 6 घंटे तक चला, जिसमें PM लगभग एक घंटे तक शामिल हुए. दुख की बात है कि 8 महीने बाद भी, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के लिए कोई फेयरवेल फंक्शन नहीं हुआ, जिन्हें 21 जुलाई, 2025 को कंपलसरी रिटायर कर दिया गया था.

इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक मीटिंग के दौरान राज्यसभा से रिटायर हो रहे और हाल ही में रिटायर हुए सांसदों से मुलाकात की. लोकसभा स्पीकर ने भी X पर एक पोस्ट में कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपति भवन में रिटायर हो रहे और हाल ही में रिटायर हुए सांसदों (राज्य सभा) से मुलाकात की. भारत के वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और दूसरे सांसद भी मौजूद थे.

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राज्यसभा में विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सांसदों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और उनके भविष्य के राजनीतिक कामों के लिए शुभकामनाएं दीं, साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता. पीएम ने कहा कि सदन में अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा होती है और हर सदस्य उनमें एक खास भूमिका निभाता है. ऐसे पलों में, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सम्मान की एक आम भावना पैदा होती है, जो नेता अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद सदन छोड़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता भविष्य आपका इंतजार कर रहा है.

आपका अनुभव और योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. उन्होंने नए चुने गए MPs से HD देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार जैसे पुराने नेताओं से सीखने की अपील की, जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पार्लियामेंट्री काम में बिताई है. रामदास अठावले के बारे में बोलते हुए पीएम ने कहा कि कभी-कभी हम सुनते थे कि हाउस में ह्यूमर और सटायर के लिए बहुत मौके हैं. आजकल, शायद यह धीरे-धीरे कम हो रहा है लेकिन हमारे अठावले एवरग्रीन हैं. अठावले जा रहे हैं, लेकिन यहां किसी को कोई कमी महसूस नहीं होगी. मुझे पूरा भरोसा है कि वह भरपूर सटायर और ह्यूमर परोसते रहेंगे. रामदास अठावले, प्रियंका चतुर्वेदी, तिरुचि शिवा, अमरेंद्र धारी सिंह और अभिषेक मनु सिंघवी उन 37 सांसदों में शामिल हैं जो रिटायर हो रहे हैं. (ANI)