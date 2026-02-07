Advertisement
trendingNow13101054
Hindi Newsदेशदोस्त दोस्त ना रहा...भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज

दोस्त दोस्त ना रहा...भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज

Congress MP Jairam Ramesh: भारत-US ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भाजपा की जमकर आलोचना की है. उन्होंने कहा कि गले मिलने और फोटो खिंचवाने का कोई खास फायदा नहीं हुआ. दोस्त दोस्त ना रहा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 07, 2026, 12:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दोस्त दोस्त ना रहा...भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज

PM Modi: भारत-US ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर तंज कस रहा है. एक बार फिर से कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भारत-US ट्रेड डील के लिए घोषित फ्रेमवर्क की आलोचना की. उन्होंने लिखा कि कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी से अमेरिकी किसानों को उनके भारतीय समकक्षों की कीमत पर फायदा होगा, अभी जारी किया गया यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट डिटेल्स पर चुप है लेकिन जो पता चला है उससे यह साफ है कि भारत अब रूस से तेल इंपोर्ट नहीं करेगा. 

नहीं हुआ कोई फायदा
उन्होंने आगे लिखा कि US ने घोषणा की है कि अगर भारत रूस से सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से तेल खरीदता है तो 25 परसेंट पेनल्टी फिर से लगाई जा सकती है. साथ ही पीएम का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि फोटो-ऑप्स से भारत को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जिससे डिप्लोमेसी की विफलता का संकेत मिलता है. आगे कहा कि भारत भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करेगा. USA से भारत का सालाना इंपोर्ट तीन गुना हो जाएगा, जिससे हमारा लंबे समय से चला आ रहा गुड्स ट्रेड सरप्लस खत्म हो जाएगा.

दोस्त दोस्त ना रहा
आगे लिखा कि भारत के US को IT और दूसरी सर्विसेज के एक्सपोर्ट पर बहुत अनिश्चितता बनी रहेगी. US को भारत के सामान के एक्सपोर्ट पर पहले से ज्यादा ड्यूटी लगेगी. गले मिलने और फोटो खिंचवाने का कोई खास फायदा नहीं हुआ. साथ ही कहा कि दोस्त दोस्त ना रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की घोषणा
बता दें कि भारत और US ने व्यापार के लिए एक अंतरिम समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क की घोषणा की. संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह ढांचा 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) वार्ता के लिए देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी और अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन होगा. संयुक्त बयान के अनुसार, अमेरिका भारतीय मूल के सामानों पर 18 प्रतिशत की पारस्परिक शुल्क दर लागू करेगा, जिसमें कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, कार्बनिक रसायन, घर की सजावट, कलात्मक उत्पाद और कुछ मशीनरी शामिल हैं.

हट जाएगी टैरिफ
संयुक्त बयान में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के कुछ विमानों और विमान भागों पर शुल्क भी हटा देगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए लगाए गए थे. बयान के अनुसार, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त या कम कर देगा अगले पांच सालों में US एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कीमती मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोल पर 500 बिलियन डॉलर खर्च होंगे. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

mp jairam ramesh

Trending news

BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
Who is Ritu Tawde
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
micro observers
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
Maharashtra news
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
Mumbai Mayoral Election
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
PM Modi
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
New Delhi
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
India-US trade deal
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ