'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं...', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद, कह दी ये बड़ी बात

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने चीन के हाथों भारत को खो दिया, उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत एक रोटी कम खाएगा लेकिन झुकेगा नहीं.
Manish Tewari: कहते हैं कि वक्त का पहिया किस ओर करवट ले ले, ये किसी को नहीं पता होता है. कभी भारत पर तेवर दिखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब बदले- बदले से नजर आ रहे हैं. उन्होंने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया, वहीं ये भी कहा था कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया, उनके इस बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सम्मान और स्वाभिमान सबसे ऊपर रखता है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
आत्म सम्मान का है मामला
उन्होंने एक्स पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी पीटर नवारो जैसे लोग यह समझ पा रहे हैं कि यह टैरिफ का मामला नहीं है. यह आत्म-सम्मान, गरिमा और सम्मान का मामला है. इसके अलावा लिखा कि हमने साम्राज्यवादी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उन्हें परास्त किया. भारत एक रोटी कम खाएगा लेकिन कभी भी जबरदस्ती के आगे नहीं झुकेगा.
— Manish Tewari (@ManishTewari) September 6, 2025
ट्रंप ने की थी टिप्पणी
अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि लगता है हमने भारत- रूस को चीन के हाथों खो दिया. भारत और रूस चीन के प्रभाव में आ गए, ईश्वर करें कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो. उन्होंने ये लिखते हुए एक्स पर पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की एक साथ तस्वीर भी पोस्ट की थी. ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पीएम मोदी हाल में ही चीन में SCO समिट की बैठक में शामिल हुए थे. इस बैठक में हिस्सा लेने पुतिन भी आए थे.
हमेशा रहेगी मोदी से दोस्ती
इस बयान के बाद एक और बयान देते हुए ट्रंप ने कहा कि मोदी जी से मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी क्यों कि मोदी जी एक महान प्रधानमंत्री हैं. ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं. बता दें कि भारत और रूस की दोस्ती से चिढ़कर ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है. ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि भारत, रूस से तेल खरीद रहा है. उनका मानना है कि भारत के तेल खरीदने की वजह से रूस और यूक्रेन के युद्ध में बढ़ावा मिल रहा है.
