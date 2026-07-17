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हाथ भी मिलाया और लंबी बातचीत भी हुई… जब मंच पर मनीष तिवारी से मिले पीएम मोदी; कांग्रेस को बहुत चुभेगी ये मुलाकात!

चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान मनीष तिवारी ने पीएम मोदी से गर्मजोशी से मुलाकात की. इस खास मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. इस खास मुलाकात के बाद दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 17, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:01 PM IST
हाथ भी मिलाया और लंबी बातचीत भी हुई… जब मंच पर मनीष तिवारी से मिले पीएम मोदी; कांग्रेस को बहुत चुभेगी ये मुलाकात!
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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