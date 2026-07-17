/हाथ भी मिलाया और लंबी बातचीत भी हुई… जब मंच पर मनीष तिवारी से मिले पीएम मोदी; कांग्रेस को बहुत चुभेगी ये मुलाकात!

PM Modi and Manish Tewari Meeting: 20 जुलाई को शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले नई दिल्ली में सियासी पारा हाई है. एनडीए जहां अपना संख्याबल मजबूत करने में लगा है, तो विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है. इस बीच दिल्ली से दूर चंडीगढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो कांग्रेस को हैरान कर सकती है.
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (17 जुलाई) को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया. पीएम मोदी के मंच पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी मौजूद थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पीएम मोदी और मनीष तिवारी की मुलाकात हुई, जिसने सियासी पारा हाई कर दिया है.
चंडीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मनीष तिवारी से गर्मजोशी से मिले. हैरान करने वाली बात है मनीष तिवारी की पीएम मोदी से मुलाकात ऐसे समय पर हुई है, जब पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बीच खींचतान की खबरें आई थीं. इससे भी खास बात है कि इससे पहले कई मौकों पर मनीष तिवारी की ओर से पार्टी में नाराजगी व्यक्त की गई है.
#WATCH | Earlier today, PM Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone of multiple projects worth over Rs 4,700 crore, spanning healthcare, education and road infrastructure.
Visuals from the event, as PM Modi and Congress MP from Chandigarh, Manish Tewari interacted… pic.twitter.com/K8PdMlpkLo
— ANI (@ANI) July 17, 2026
चूंकि, मनीष तिवारी चंडीगढ़ से सांसद हैं, ऐसे में शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के अनुसार, वह कार्यक्रम में पहुंचे थे. इसी समय में पीएम मोदी और उनके बीच हुई गुफ्तगू ने सियासी पारा बढ़ा दिया है. सोशल मीडिया पर सामने आई इस मुलाकात की तस्वीरों ने एक नई बहस छेड़ दी है, जिसका असर दिल्ली तक होने की संभावना है. हालांकि, कांग्रेस की ओर से अभी तक इस मुलाकात पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.
पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से कुछ नियुक्तियां की गई थीं. इस दौरान मनीष तिवारी ने आपत्ति जताते हुए पंजाब में हुए कांग्रेस के संगठनात्मक फेरबदल और चुनाव समितियों में अपना नाम नहीं शामिल करने पर गहरी नाराजगी जताई थी. गुरुवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में मनीष तिवारी शामिल हुए थे. हालांकि, इसके अगले ही दिन पीएम मोदी और मनीष तिवारी की मुलाकात ने एक बहस छेड़ दी है.
करीब 60 वर्षीय मनीष तिवारी तीन बार सांसद रहे हैं और केंद्र सरकार में एक बार मंत्री भी थे. पहली बार वह लुधियाना, फिर आनंदपुर साहिब और अब चंडीगढ़ से सांसद हैं. तिवारी की पहचान एक अच्छे वक्ता के तौर पर है. वह कांग्रेस के प्रवक्ता भी रह चुके हैं. छात्र राजनीति के समय से ही वह कांग्रेस से जुड़े है.