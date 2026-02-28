Advertisement
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसी कांग्रेस, मनीष तिवारी ने बताया साजिश

Manish Tewari on Israel Iran War: यूएस- इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध में भारत सरकार अभी खामोश है और हालात का जायजा ले रही है. लेकिन लगता है कि कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिसाब से पाला चुन लिया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यूएस-इजरायल ने बातचीत का झांसा देकर ईरान पर हमला किया है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 28, 2026, 04:08 PM IST
Congress MP Manish Tewari on Israel Iran War: ईरान और यूएस-इजरायल के बीच भड़के संघर्ष के पीछे कांग्रेस को सुनियोजित साजिश नजर आ रही है. कांग्रेस का कहना है कि बातचीत की आड़ लेकर पहले ईरान को उलझाया गया. इसके बाद अमेरिका और इजरायल ने एकाएक ईरान पर हमले शुरू कर दिए. 

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, 'अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन स्पष्ट रूप से चिंता की बात है. यह न केवल खाड़ी देशों बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए बहुत अस्थिर करने वाला क्षण है. खास बात ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच मसले को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही थी. ओमान समेत खाड़ी के कई देश इसकी मध्यस्थता कर रहे थे. पिछले सप्ताह जिनेवा में दोनों पक्षों के बीच गहन बातचीत हुई. ऐसे में हैरानी है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ तनाव बढ़ाने का फैसला कर हमले शुरू कर दिए.' 

यह कोई पहली बार की घटना नहीं- मनीष 

मनीष तिवार ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले के बाद जो कहा है, उसके आधार पर स्पष्ट लगता है कि यह कोई एक बार की घटना नहीं है. इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि स्थिति आखिरकार कैसे विकसित होती है. उन्होंने कहा कि यह खाड़ी सहयोग परिषद और मध्य पूर्व के अधिकतर हिस्सों के लिए गहराई तक अस्थिर करने वाला क्षण है.'

'यह संघर्ष भारत के लिए चिंता की बात'

उन्होंने कहा कि यह संघर्ष भारत के लिए चिंता का विषय है. इन देशों में रहने और काम करने वाला बहुत बड़ा प्रवासी समुदाय है. जिसकी वजह से भारत को बहुत सोच-समझकर इस मुद्दे पर काम करना होगा.

मनीष तिवारी ने आगे कहा, 'इन हमलों की योजना बहुत पहले से बनाई जाती है. इसलिए स्पष्ट लगता है कि जब प्रधानमंत्री इजरायल की यात्रा पर थे, तब ऑपरेशन की बारीकियां पहले से ही तय हो चुकी थीं. इसलिए यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब केवल सरकार ही दे सकती है कि क्या किसी भी रूप में उन्हें जानकारी दी गई थी कि इजरायली-अमेरिका के संयुक्त इरादे क्या हैं.'

'हमारे लिए बन सकता है शर्मिंदगी का कारण'

मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा, 'हमारे देश की पारंपरिक स्थिति दो-राष्ट्र सिद्धांत पर टिकी रही है. जिसमें फिलीस्तीन के लिए अलग देश बनाने का संकल्प भी शामिल है. ऐसे में किसी एक पक्ष का चयन करना हमारे देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है.' 

