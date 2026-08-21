/पैलेट गन पीड़ित को साथ लेकर DCP ऑफिस पहुंचे राहुल गांधी, संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे

Rahul Gandhi News: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार (21 अगस्त) को नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे. इस दौरान राहुल गांधी के साथ पैलेट गन से पीड़ित छात्र साहिल लोचव भी मौजूद रहे. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में चल रही जांच की जनकारी लेने के लिए डीसीपी ऑफिस पहुंचे. इस दौरान उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की.
दरअसल, कांग्रेस नेता यह जानना चाहते हैं कि पैलेट गन मामले में चल रही जांच कहां तक पहुंची है. यहां पर उन्होंने डीसीपी से मुलाकात की, जिसके बाद वह थाने से निकले और डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि जबतक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, वह यहां से नहीं जाएंगे. हालांकि, पुलिस ने उस व्यक्ति के मामले में FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया है, जिसे जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पेलेट लगी थी.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 14 तारीख को साहिल लोचव (जो जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे) अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस के पास गए और लिखित शिकायत दी. बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया. इसके बाद 17 तारीख को ईमेल और फोन के जरिए फिर से कोशिश की गई. फिर भी इस शिकायत के संबंध में I/O नंबर नहीं दिया गया. इतना ही नहीं इस दौरान कोई एकनॉलेजमेंट भी नहीं दी गई. इसके बाद अब राहुल गांधी पूरे मामले पर जानकारी लेने के लिए खुद संसद मार्ग थाने पहुंचे.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi present at the DCP Office at Parliament Street Police Station.
Congress Sources say - "On the 14th, Sahil Lochav (injured during Jantar Mantar protest) went with his lawyers to Delhi Police and gave a written complaint. They refused to… pic.twitter.com/AUbzi2s2pM
— ANI (@ANI) August 21, 2026
संसद मार्ग थाने में डीसीपी से मुलाकात के बाद राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. उनके साथ साहिल लोचव भी हैं, जो पिछले महीने जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन से घायल हो गए थे। बता दें कि राहुल गांधी पैलेट गन इस्तेमाल के मामले में लिखित पुलिस शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं.
धरने पर बैठने के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को पैलेट गन लगी है. मैं बताना चाहता हूं कि पैलेट गन कब चलाई गई थीं. मेरे भाई को पैलेट गन तब लगी जब वह हाथ में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहा था. इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया को युवक की चोटें दिखाने के लिए उसकी टी-शर्ट भी ऊपर उठाई.
गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जवाब मांगा था. अपने पत्र में राहुल गांधी ने लिखा कि आखिर शांतिपूर्ण तरीके विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किसके आदेश के बाद पैलेट गन चलाया गया था.
इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की ओर आधिकारिक बयान जारी किया गया है. इसमें कहा गया कि अमित शाह ने देश के बच्चों पर पैलेट गन चलवाई, जिसमें साहिल को पैलेट लगने से आंख में गंभीर चोट आई थी. साहिल और उसकी मां ने कई बार एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, लेकिन पुलिस ने नजरअंदाज किया. इस कारण खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को साहिल और उसकी मां के साथ पुलिस अधिकारियों से मिले और जांच की जानकारी मांगी. (इनपुट-एएनआई)