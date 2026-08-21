/पैलेट गन पीड़ित को साथ लेकर DCP ऑफिस पहुंचे राहुल गांधी, संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 14 तारीख को साहिल लोचव (जो जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे) अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस के पास गए और लिखित शिकायत दी. बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया. इसके बाद 17 तारीख को ईमेल और फोन के जरिए फिर से कोशिश की गई. फिर भी इस शिकायत के संबंध में I/O नंबर नहीं दिया गया. इतना ही नहीं इस दौरान कोई एकनॉलेजमेंट भी नहीं दी गई. इसके बाद अब राहुल गांधी पूरे मामले पर जानकारी लेने के लिए खुद संसद मार्ग थाने पहुंचे.