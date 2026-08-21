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पैलेट गन पीड़ित को साथ लेकर DCP ऑफिस पहुंचे राहुल गांधी, संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे

राहुल गांधी शुक्रवार को अचानक संसद मार्ग थाने पहुंच गए. कांग्रेस सांसद जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी जांच की जानकारी लेने के लिए डीसीपी ऑफिस पहुंचे थे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 21, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:32 PM IST
पैलेट गन पीड़ित को साथ लेकर DCP ऑफिस पहुंचे राहुल गांधी, संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे
Image Credit: पैलेट गन पीड़ित को साथ लेकर डीसीपी ऑफिस में राहुल का हल्ला बोल. (फोटो- ANI)

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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