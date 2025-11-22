ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, इशारों-इशारों में पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ

Shashi Tharoor: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के बीच शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को व्हाइट हाउस में एक बैठक हुई. इसको लेकर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. बता दें कि ट्रंप और ममदानी ने न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव से पहले एक-दूसरे पर निशाना साधा था, लेकिन शुक्रवार को व्हाइट हाउस में उनके बीच हुई बैठक सामान्य रही.

'लोकतंत्र को इसी तरह काम करना चाहिए...'

बैठक की एक क्लिप पर रिएक्शन देते हुए थरूर ने कहा कि लोकतंत्र को इसी तरह काम करना चाहिए. वहीं उन्होंने कहा कि वह भारत में इसे और अधिक देखना पसंद करेंगे. थरूर ने कहा,' चुनावों में अपने विचारों के लिए बिना किसी बयानबाजी या रोक-टोक के पूरे जोश से लड़ें, लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो जाए और लोग अपनी बात कह दें तो उस राष्ट्र के साझा हितों में एक-दूसरे के साथ सहयोग करना सीखें जिसकी सेवा करने का आप दोनों ने संकल्प लिया है.'

This is how democracy should work. Fight passionately for your point of view in elections, with no rhetorical holds barred. But once it's over, & the people have spoken, learn to cooperate with each other in the common interests of the nation you are both pledged to serve. I… https://t.co/NwXPZyhn20 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 22, 2025

उन्होंने आगे कहा कि वह भारत में भी यही समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

ममदानी-ट्रंप के बीच बैठक

बता दें कि व्हाइट हाउस के ओवर ऑफिस में हुई प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा कि बैठक बेहद प्रोडक्टिव रही. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि न्यूयॉर्क को एक महान मेयर मिलेगा. इसके अलावा ट्रंप ने जोहरान ममदानी को लेकर कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वह अच्छा काम करेंगे और कुछ कंजर्वेटिव लोगों को चौंका देंगे. वहीं जब ममदानी से पूछा गया कि क्या ट्रंप एक फासीवादी (Fascist) हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुटकी लेते हुए कहा कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हां में जवाब दे सकते हैं. ट्रंप ने कहा,' कोई बात नहीं आप कह सकते हैं. यह समझाने से ज्यादा आसान है. मुझे कोई आपत्ति नहीं है.'

कांग्रेस नेता पर भड़की पार्टी

बता दें कि पिछले कुछ समय से थरूर की कुछ टिप्पणियों से कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है, जिनमें सबसे ताजा टिप्पणी पीएम मोदी की प्रशंसा है. थरूर ने एक पोस्ट में कहा था कि पीएम मोदी का रामनाथ गोयनका लेक्चर एक आर्थिक दृष्टिकोण और एक सांस्कृतिक आह्वान दोनों ही था.उन्होंने आगे कहा कि बुरी तरह सर्दी-खांसी से जूझने के बावजूद भाषण के दौरान श्रोताओं में शामिल होकर उन्हें खुशी हुई. उनके इस टिप्पणी की अपनी ही पार्टी में काफी आलोचना हुई. जहां कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उन्हें पाखंडी कहा तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उन्हें पीएम के भाषण में कुछ भी प्रशंसनीय नहीं लगा.