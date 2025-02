थरूर के 'शशि' नाम का क्या है महाशिवरात्रि से कनेक्शन? कांग्रेस MP ने खुद किया खुलासा

Shashi Tharoor News: कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर अपने बयानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी. सांसद के इस बयान को लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी की खबर आई थी. इसके बाद लोकसभा सदस्य ने कहा था कि अगर कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं. इसी के साथ उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थी. हालांकि, उन्होंने बुधवार को कांग्रेस पार्टी के साथ मतभेद की खबरों से जुड़े विवाद को खारिज कर दिया.

साथ ही तिरुवनंतपुरम के सांसद ने महाशिवरात्रि की बधाई भी दी और उन्होंने यह बताया कि आखिर उनका नाम 'शशि' कैसे पड़ा? उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट किया. इसमें उन्होंने बताया कि मेरा जन्म महाशिवरात्रि के दिन हुआ था और मेरा नाम 'भगवान शिव' के माथे पर बने अर्धचंद्र की वजह से शशि रखा गया.

उन्होंने आगे कहा कि केरल कैलेंडर के मुताबिक, आज मेरा 'नक्षत्रम जन्मदिन' है. यह हमेशा से मेरे परिवार के लिए बहुत खास दिन रहा है. उन्होंने एक और पोस्ट किया. इसमें उन्होंने कहा कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन का हर दुख दूर हो जाए.

I was born on Mahashivratri and named Shashi for the crescent moon on Lord Shiva’s forehead. In the Kerala calendar, my "nakshatram birthday" is today. It has always been a very special day for my family. https://t.co/WlbMQlOR4R

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 26, 2025