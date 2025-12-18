Advertisement
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, कहा- यहां करवाना था मुकाबला

Shashi Tharoor on Match Sheduling: केरल से कांग्रेस सांसद ने कहा कि सर्दियों के महीनों में उत्तर भारत में मुकाबले कराने के BCCI के शेड्यूलिंग पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. इस उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि क्रिकेट फैंस को उत्तर भारत में आए घने कोहरे की वजह से परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:05 PM IST
भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही T20 का चौथा मुकाबला बुधवार (17 दिसंबर) को खराब विजिबिलिटी की वजह से रद्द कर दिया गया. अब इस मुकाबले के रद्द होने की वजह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुर से सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया आई है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने संसद के बाहर जब शशि थरूर से मैच रद्द होने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरी बात बहुत सीधी है दिसंबर और जनवरी महीनों में उत्तर भारत में धुंध और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी खराब होने लगती है जिसकी वजह से खलों में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले को घने कोहरे की परत ने ढक लिया था जिसकी वजह से बीसीसीआई को इस मुकाबले को रद्द करना पड़ा. केरल से कांग्रेस सांसद ने कहा कि सर्दियों के महीनों में उत्तर भारत में मुकाबले कराने के BCCI के शेड्यूलिंग पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. इस उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि क्रिकेट फैंस को उत्तर भारत में आए घने कोहरे की वजह से परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है. थरूर ने यूपी की राजधानी में घने कोहरे और गंभीर एयर पॉल्यूशन के बीच लखनऊ में मैच शेड्यूलिंग के फैसले पर सवाल खड़ा किया. 

 

BCCI को थरूर की नसीहत
वहीं इसके एक दिन पहले शशि थरूर ने अपने आधिकारिक एक्स से पोस्ट करते हुए बताया था कि अगर तिरुवनंतपुरम में मैच आयोजन किया गया होता तो शायद ये समस्या नहीं होती. क्योंकि साउथ में इन महीनों में भी इतना धुंध और कोहरा नहीं पड़ता है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, '...मेरी चिंता यह है कि दिसंबर और जनवरी में, पूरे उत्तर भारत में कोहरे के कारण खेल नामुमकिन हो जाता है. मेरी बात बहुत सीधी है: इस दौरान, मैच दक्षिण भारत में शेड्यूल किए जा सकते हैं. BCCI को मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम की स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए...'

 

तिरुवनंतपुरम में शेड्यूल करवाना था मुकाबला
शशि थरूर ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी20 सीरीज के चौथे मैच के शुरू होने का भारतीय क्रिकेट फैंस बेकार में इंतजार कर रहे हैं. उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में फैले घने स्मॉग और 411 के AQI की वजह से वहां की विजिबिलिटी इतनी खराब है कि क्रिकेट मैच नहीं खेला जा सकता. उन्हें मैच तिरुवनंतपुरम (केरल) में मैच शेड्यूल करना चाहिए था, जहां अभी AQI लगभग 68 है!'

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह

Shashi TharoorInd vs SAT20 Cricket

