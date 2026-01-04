Advertisement
trendingNow13063506
Hindi Newsदेशजिसके पास ताकत है वही सही है..., मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के थरूर, बोले- जंगल का कानून चल रहा है

'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के थरूर, बोले- 'जंगल का कानून' चल रहा है

Shashi Tharoor: वेनेजुएला पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए, इसके बाद राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया. ट्रंप के इस रवैये की काफी आलोचना हो रही है, इसी बीच कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल कानून और UN चार्टर का उल्लंघन किया जा रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 04, 2026, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के थरूर, बोले- 'जंगल का कानून' चल रहा है

Venezuela: अक्सर देखा जाता है कि देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर खुलकर अपनी बात रखते हैं. कई बार ऐसा करने पर उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है. अब थरूर ने वैश्विक राजनीति राजनीति पर सख्त टिप्पणी की है. पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल कानून और UN चार्टर का उल्लंघन किया जा रहा है. दुनिया में 'जंगल का कानून' चल रहा है, जहां शक्तिशाली देश अपने हितों के लिए नियमों को तोड़ने से नहीं हिचकते हैं. उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय पर की है जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया.

ये नया सिद्धांत है
विदेश मामलों की पार्लियामेंट्री कमिटी के चेयरमैन ने कहा कि आज जंगल का कानून चलता है “जिसके पास ताकत है वही सही है” ये नया सिद्धांत है. उन्होंने  यह टिप्पणी लेखक कपिल कोमिरेड्डी की पोस्ट के जवाब में की है, कोमिरेड्डी ने अपने पोस्ट में लिखा था कि आज वेनेजुएला में गुंडागर्दी को सपोर्ट करने वाले सभी लोग, जब चीन ताइवान के प्रेसिडेंट को किडनैप करेगा, तो “इंटरनेशनल लॉ” और “UN चार्टर” चिल्लाएंगे.

अमेरिका ने किया था अटैक
बता दें कि महीनों की धमकियों और दबाव की टैक्टिक्स के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने शनिवार को वेनेजुएला पर बमबारी की और लेफ्ट-विंग लीडर मादुरो को हटा दिया, उन्हें न्यूयॉर्क में ट्रायल का सामना करने के लिए ले जाया गया. US ऑपरेशन ने मादुरो के 12 साल के राज का अंत कर दिया, जिनके सिर पर US ने $50 मिलियन का इनाम रखा था, इसे लेकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर वेनेज़ुएला के लीडर की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वे कैरिबियन में एक US नेवी शिप पर हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ट्रंप ने कही ये बात
वहां से उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को ड्रग्स और हथियारों के चार्ज का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया. इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मादुरो को उनके मार-ए-लागो एस्टेट में लाइव पकड़ने के ऑपरेशन को ऐसे फॉलो किया "जैसे मैं कोई टेलीविजन शो देख रहा था. मादुरो के कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर लोग दंग हो गए और सोचने पर विवश हो गए.

ये भी पढ़ें: ड्रग्स नहीं तेल का है मामला... ट्रंप पर फूटा कमला हैरिस का गुस्सा, वेनेजुएला अटैक पर की सख्त टिप्पणी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Shashi Tharoor

Trending news

प्रियंका को प्रमुख बनाए जाने पर पूनावाला का तंज, बोले-‘राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ’
priyanka gandhi
प्रियंका को प्रमुख बनाए जाने पर पूनावाला का तंज, बोले-‘राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ’
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
Assembly Elections 2026
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
jammu kashmir news
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल