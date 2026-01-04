'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के थरूर, बोले- 'जंगल का कानून' चल रहा है

Venezuela: अक्सर देखा जाता है कि देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर खुलकर अपनी बात रखते हैं. कई बार ऐसा करने पर उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है. अब थरूर ने वैश्विक राजनीति राजनीति पर सख्त टिप्पणी की है. पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल कानून और UN चार्टर का उल्लंघन किया जा रहा है. दुनिया में 'जंगल का कानून' चल रहा है, जहां शक्तिशाली देश अपने हितों के लिए नियमों को तोड़ने से नहीं हिचकते हैं. उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय पर की है जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया.

ये नया सिद्धांत है

विदेश मामलों की पार्लियामेंट्री कमिटी के चेयरमैन ने कहा कि आज जंगल का कानून चलता है “जिसके पास ताकत है वही सही है” ये नया सिद्धांत है. उन्होंने यह टिप्पणी लेखक कपिल कोमिरेड्डी की पोस्ट के जवाब में की है, कोमिरेड्डी ने अपने पोस्ट में लिखा था कि आज वेनेजुएला में गुंडागर्दी को सपोर्ट करने वाले सभी लोग, जब चीन ताइवान के प्रेसिडेंट को किडनैप करेगा, तो “इंटरनेशनल लॉ” और “UN चार्टर” चिल्लाएंगे.

अमेरिका ने किया था अटैक

बता दें कि महीनों की धमकियों और दबाव की टैक्टिक्स के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने शनिवार को वेनेजुएला पर बमबारी की और लेफ्ट-विंग लीडर मादुरो को हटा दिया, उन्हें न्यूयॉर्क में ट्रायल का सामना करने के लिए ले जाया गया. US ऑपरेशन ने मादुरो के 12 साल के राज का अंत कर दिया, जिनके सिर पर US ने $50 मिलियन का इनाम रखा था, इसे लेकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर वेनेज़ुएला के लीडर की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वे कैरिबियन में एक US नेवी शिप पर हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे.

International law and the have for some years now been honoured in the breach, @kapskom. The Law of the Jungle prevails today. s the new creed. https://t.co/0g7nll3J7e — January 4, 2026

ट्रंप ने कही ये बात

वहां से उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को ड्रग्स और हथियारों के चार्ज का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया. इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मादुरो को उनके मार-ए-लागो एस्टेट में लाइव पकड़ने के ऑपरेशन को ऐसे फॉलो किया "जैसे मैं कोई टेलीविजन शो देख रहा था. मादुरो के कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर लोग दंग हो गए और सोचने पर विवश हो गए.

