'कहना क्या चाहते हो भाई', X यूजर की अंग्रेजी पर शशि थरूर भी खा गए चकमा; लोगों ने इंटरनेट पर यूं ले ली मौज

कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी जबरदस्त शब्दावली और तीखी लेकिन शालीन प्रतिक्रियाओं के लिए जाने जाते हैं. सोशल मीडिया पर वह अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मीनिंग समझने के लिए लोगों को गूगल करना पड़ता है. लेकिन गुरुवार को एक एक्स यूजर ने थरूर की भी बोलती बंद कर दी. दरअसल इस यूजर ने मजाकिया लहजे में कुछ ऐसा लिख दिया कि शशि थरूर को भी ये पूछना पड़ गया कि आखिर कहना क्या चाहते हो भाई.

दरअसल, ये मामला गुरुवार (14 अगस्त) का है जब अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने भारत की विदेश नीति को लेकर नई दिल्ली को 'अड़ियल' करार दिया. इस एक्स पोस्ट पर कांग्रेस सांसद थरूर ने अपने क्लासिक अंदाज में पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा, 'सुना है कि कुछ लोग भारत को अड़ियल बता रहे हैं. मैं कहता हूं, अड़ियल होना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि हम गलत चीजों के सामने झुक जाएं.'

थरूर ने देश की स्वतंत्र सोच और आत्मसम्मान का बचाव किया

थरूर का यह जवाब न केवल मजबूत था बल्कि पूरी तरह से संतुलित और सधी हुई प्रतिक्रिया भी थी. जिसमें उन्होंने भारत की स्वतंत्र सोच और आत्मसम्मान का बचाव किया. हालांकि, बात यहीं खत्म नहीं हुई. उनके इस पोस्ट पर एक यूज़र ने बेहद मज़ाकिया और उलझाने वाला कमेंट कर दिया, जो शब्दों के खेल में इतना पेचीदा था कि खुद थरूर भी उसे देखकर चुप रह गए. आमतौर पर हर प्रतिक्रिया का तार्किक और भाषाई जवाब देने वाले थरूर का शांत रह जाना सोशल मीडिया यूज़र्स को और भी ज़्यादा चौंका गया.

@Sagarcasm नाम के यूजर के कमेंट से चौंक गए थरूर

यह घटना एक दिलचस्प उदाहरण बन गई कि जहां शशि थरूर अपने तीखे और व्याकरणिक हमलों से सुर्खियों में रहते हैं, वहीं कभी-कभी इंटरनेट की मजाकिया चतुराई भी उन्हें असहज कर सकती है. हमने गुरुवार को एक पोस्ट के कमेंट में देखा कैसे एक यूजर ने शशि थरूर को मजाकिया लहजे में अंग्रेजी सिखाने की बात कह दी. थरूर के इस बयान को प्रशंसकों ने खूब सराहा। लेकिन तभी एक यूज़र @Sagarcasm ने ऐसा कमेंट किया, जिसने सबको चौंका दिया.

भाई आप कहना क्या चाहते हो?

@Sagarcasm नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा, 'That's fine Shashi, but what about the abnegation of camaraderie in the egregious enfranchise that comes from the fatuous of the grandiloquent at the behest of impecunious and insidious semaphore?' इतने भारी-भरकम और उलझे हुए अंग्रेजी शब्दों के जाल में खुद थरूर भी फंस गए. आमतौर पर हर जटिल सवाल का जवाब देने वाले थरूर ने खुद हैरानी जताते हुए लिखा, 'भाई आप कहना क्या चाहते हो?' इस पर @Sagarcasm ने मजाकिया लहजे में पलटवार किया, 'आप लोकसभा सेशन खत्म करने के बाद मिलिए, मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा.'

सोशल मीडिया पर वायरल हो गया पोस्ट और कमेंट्स

यह पूरी बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। थरूर के फैंस इसे हल्के-फुल्के अंदाज़ में लेते हुए हंसी से लोटपोट हो गए, और कई यूज़र्स ने इसे 'थरूर बनाम थरूरी भाषा' करार दिया. इसके बाद एक्स यूजर्स ने जमकर मजे लिए एक शख्स ने लिखा, 'कभी नहीं सोचा था कि थरूर को शब्द नहीं मिलेंगे.' तो दूसरे ने कहा, 'ये तो भाषा का बॉस बनने जैसा है.' वहीं इसके बाद तीसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, 'सागरकैज्म ने थरूर को उनके ही खेल में हरा दिया.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इस जवाब को समझने के लिए तो अंग्रेजी में अलग से डिग्री लेनी होगी.'

