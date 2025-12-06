Advertisement
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें खत्म करना है BJP का मकसद...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी? किस पर उतारा गुस्सा?

Sonia Gandhi: कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने एक इवेंट में बोलते हुए कहा कि BJP का मकसद सिर्फ नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें खत्म करना है. उन्होंने ये टिप्पणी क्यों की आइए जानते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 06, 2025, 01:50 PM IST
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें खत्म करना है BJP का मकसद...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी? किस पर उतारा गुस्सा?

Sonia Gandhi: अक्सर देखा जाता है कि पक्ष-विपक्ष में किसी न किसी बात को लेकर तकरार छिड़ी रहती है. बीजेपी लगातार कांग्रेस पर उसकी नीतियों की वजह से हमलावर रहती है. ये तकरार सड़क से लेकर सदन तक देखी जाती है. इसे लेकर अब कांग्रेस MP सोनिया गांधी ने कहा कि रूलिंग पार्टी का मुख्य मकसद जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना है. उन्होंने बीजेपी पर भारत के पहले प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए बदनाम करने के आरोप लगाए, उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा जानते हैं. 

नेहरू को खत्म करना है मकसद
जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया को लॉन्च करने के एक इवेंट में बोलते हुए इंदिरा गांधी ने जोर देकर कहा कि नेहरू के योगदान का एनालिसिस और आलोचना तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उसमें जानबूझकर की गई शरारत मंजूर नहीं है. उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन इशारों-इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, राज्यसभा MP ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि नेहरू को बदनाम करने का प्रोजेक्ट आज रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट का मुख्य मकसद है. उनका मकसद सिर्फ उन्हें मिटाना नहीं है बल्कि असल में उन सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बुनियाद को खत्म करना है जिन पर हमारा देश बना है. 

राजनाथ सिंह के बाद आया बयान
उनका ये बयान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया था कि नेहरू बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पब्लिक फंड का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस कदम को रोक दिया था. इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि नेहरू के खिलाफ प्रोजेक्ट के पीछे की ताकतों का न तो आजादी के आंदोलन में कोई रोल था, न ही संविधान बनाने में. यह एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसने बहुत पहले नफरत का माहौल बनाया था, जिसके कारण आखिरकार महात्मा गांधी की हत्या हुई. उनके कातिलों को आज भी उनके मानने वाले महिमामंडित करते हैं. यह एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका नजरिया कट्टर और बुरी तरह से कम्युनल है, देश के प्रति इसका नजरिया हर तरह की गलत सोच को बढ़ावा देने पर आधारित है.

कोई भी कोशिश नहीं मंजूर
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह आम बात है कि नेहरू जैसे महान व्यक्ति की जिंदगी का एनालिसिस और क्रिटिक किया जाएगा, लेकिन इतिहास को फिर से लिखने की सिस्टमैटिक कोशिश मंजूर नहीं है. नेहरू को उनके सामने आई चुनौतियों से अलग करके और उन्हें बिना किसी ऐतिहासिक संदर्भ के देखना एक आम बात हो गई है. साथ ही कहा कि आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ इस "प्रोजेक्ट" का सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

sonia gandhi

