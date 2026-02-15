पाकिस्तान के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान, क्यों लगाई लताड़?

Sukhjinder Singh Randhawa: भारत और पाकिस्तान के बीच आज T20 मुकाबला खेला जाएगा. इससे पहले कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पड़ोसी देश पहले से ही भारत का दुश्मन देश रहा है और उसके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए. T20 वर्ल्ड कप में आज रात कोलंबो में होने वाले हाई-प्रोफाइल मुकाबले से पहले बोलते हुए, रंधावा ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ शुरू किए गए प्रॉक्सी वॉर को देखते हुए देश को इस्लामाबाद के साथ डीलिंग नहीं करनी चाहिए.

आगे कहा कि पाकिस्तान हमारे देश का दुश्मन है और उसके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए. हमारी उनसे कोई डीलिंग नहीं है, जो लोग बॉर्डर पर हैं, वे जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कैसे प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है. उनकी यह बात उन खबरों के बीच आई है जिनमें कहा जा रहा है कि ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ हाई-प्रोफाइल मैच के पाकिस्तान के बॉयकॉट को लेकर हुए विवाद के बाद, खराब रिश्तों के बीच कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत को इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए.

इससे पहले, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के सपोर्ट में अपने कट्टर विरोधी भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप-स्टेज मैच का बॉयकॉट करने का फैसला किया था. हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने 15 फरवरी को डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ अपने तय मैच के लिए मैदान में उतरने का निर्देश दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान सरकार के एक बयान के मुताबिक, यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी द्वारा लिया गया था. इससे पहले ICC द्वारा "सिक्योरिटी चिंताओं" के कारण भारत के बाहर मैच की जगह बदलने के अनुरोध को खारिज करने के बाद टूर्नामेंट से निकाल दिया गया था. भारत-पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी को दुनिया भर में सबसे हाई-प्रोफाइल स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट में से एक माना जाता है. (ANI)