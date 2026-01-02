यह हमारी विविधता पर हमला है...'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता, BJP नेता ने की थी शाहरुख खान पर टिप्पणी

Shahrukh Khan: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता संगीत सोम द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिज़ुर रहमान को शामिल करने पर शाहरुख खान पर टिप्पणी की थी. जिसे लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है. अब कांग्रेस सांसद ने RSS पर निशाना साधा है.
Sangeet Som: BJP नेता संगीत सोम के एक बयान की वजह से सियासी हलचल मची है, उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिज़ुर रहमान को शामिल करने पर शाहरुख खान को गद्दार कहा था. जिसके बाद कांग्रेस नेता ने RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि RSS को समाज में जहर घोलना बंद करना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं विस्तार के साथ.
जहर घोलना बंद करना चाहिए
कांग्रेस MP मनिकम टैगोर ने कहा कि सुपरस्टार शाहरुख खान को 'गद्दार' कहना भारत के प्लूरलिज्म पर हमला है, नफरत राष्ट्रवाद को परिभाषित नहीं कर सकती, RSS को समाज में जहर घोलना बंद करना चाहिए. उनका ये बयान यह भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता संगीत सोम द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को शामिल करने पर शाहरुख खान को गद्दार कहने के बाद आया है.
सोम ने दिया था बयान
बांग्लादेशी खिलाड़ी के चयन पर बढ़ते विवाद के बीच, सोम ने एक्टर पर एक ऐसे देश के खिलाड़ियों में पैसा लगाने का आरोप लगाया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह भारत के खिलाफ काम कर रहा है. सोम ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर ज़ुल्म हो रहा है, औरतों और लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, और वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, इन सबके बावजूद, शाहरुख खान जैसे गद्दार, मैं उन्हें गद्दार कह रहा हूं क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वह भारत का दिया हुआ है, भारत के लोगों का दिया हुआ है, लेकिन वे यह पैसा कहां इन्वेस्ट करते हैं?
देश के खिलाफ हो रहा है काम
वे इसे ऐसे देश के प्लेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है. उन्होंने आगे कहा, "मैं शाहरुख खान जैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि वे कामयाब नहीं होंगे. किसी भी कीमत पर, वे मुस्तफिजुर रहमान को यहां खेलने के लिए नहीं ला पाएंगे. रहमान एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे. सोम ने कहा शाहरुख खान जैसे लोग गद्दार हैं, वे भारत में खाते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीफ करते हैं. इस बीच, हिंदू स्पिरिचुअल लीडर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी एक्टर पर निशाना साधा.
उनका नहीं है कोई कैरेक्टर
इसके अलावा रामभद्राचार्य ने कहा, वह (शाहरुख खान) हीरो नहीं हैं, शाहरुख खान का कोई कैरेक्टर नहीं है, उनके काम एक गद्दार जैसे रहे हैं. आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों का जिक्र करते हुए इस फैसले की आलोचना की. ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और उनकी बहनों और बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, ऐसी बेरहम हत्याएं देखने के बाद, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, खासकर वह जो खुद को एक टीम का मालिक कहता हो? वह इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि उसी देश के एक क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करे? (ANI)
