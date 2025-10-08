Advertisement
'हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके वापस ले लेते...', कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद का PM मोदी पर हमला

PM Modi on Op Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामले में कांग्रेस के इस सीनियर नेता और सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:24 PM IST
Tarik Anwar on PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, 'प्रधानमंत्री दबाव में झुक जाते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत आगे बढ़ रही थी और चारों तरफ से स्थिति उनके नियंत्रण में थी, तभी डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, जिसके फौरन बाद सीजफायर यानी युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है. पूरी दुनिया ने देखा है कि दबाव में कौन झुकता है डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका?

हिम्मत होती तो पीओके ले लेते: अनवर

कांग्रेस और उसके नेतृत्व के बारे में, हमने 1971 में अपनी ताकत साबित की जब हमने पाकिस्तान को विभाजित किया और बांग्लादेश नामक एक नया देश बनाया. आज, अगर हमारे प्रधानमंत्री में हिम्मत होती, तो वे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके को वापस ले सकते थे.'

पीएम मोदी ने क्या कहा?

पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है. वहीं कांग्रेस नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर काफी बयानबाजी की. जिसे लेकर बुधवार को मुंबई में पीएम मोदी ने कांग्रेस को फटकार (PM Slams Congress) लगाते हुए कहा- 'मुंबई हमले के बाद कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे.'

ये भी पढ़ें- अस्पताल, 'ब्रह्मोस' वाली दिवाली और... पाकिस्तानी 'बाबा वेंगा' की खतरनाक भविष्यवाणी 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुंबई आतंकी हमले के बाद देश पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था, लेकिन उस समय की सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और जवाबी कार्रवाई नहीं की. मोदी ने ये बातें नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा, 'कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि किसने विदेशी दबाव में आकर, मुंबई और राष्ट्र की भावनाओं की अनदेखी करते हुए फैसले लिए. कांग्रेस की इस कमजोरी ने ही आतंकवादियों का हौसला बढ़ाया था.'

इससे पहले पीएम मोदी ने एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा था. 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

