'हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके वापस ले लेते...', कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद का PM मोदी पर हमला

PM Modi on Op Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामले में कांग्रेस के इस सीनियर नेता और सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसा है.
Tarik Anwar on PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, 'प्रधानमंत्री दबाव में झुक जाते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत आगे बढ़ रही थी और चारों तरफ से स्थिति उनके नियंत्रण में थी, तभी डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, जिसके फौरन बाद सीजफायर यानी युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है. पूरी दुनिया ने देखा है कि दबाव में कौन झुकता है डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका?
हिम्मत होती तो पीओके ले लेते: अनवर
कांग्रेस और उसके नेतृत्व के बारे में, हमने 1971 में अपनी ताकत साबित की जब हमने पाकिस्तान को विभाजित किया और बांग्लादेश नामक एक नया देश बनाया. आज, अगर हमारे प्रधानमंत्री में हिम्मत होती, तो वे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके को वापस ले सकते थे.'
पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है. वहीं कांग्रेस नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर काफी बयानबाजी की. जिसे लेकर बुधवार को मुंबई में पीएम मोदी ने कांग्रेस को फटकार (PM Slams Congress) लगाते हुए कहा- 'मुंबई हमले के बाद कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे.'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुंबई आतंकी हमले के बाद देश पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था, लेकिन उस समय की सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और जवाबी कार्रवाई नहीं की. मोदी ने ये बातें नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा, 'कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि किसने विदेशी दबाव में आकर, मुंबई और राष्ट्र की भावनाओं की अनदेखी करते हुए फैसले लिए. कांग्रेस की इस कमजोरी ने ही आतंकवादियों का हौसला बढ़ाया था.'
Navi Mumbai, Maharashtra: Prime Minister Narendra Modi says, "Congress must answer who made decisions under foreign pressure, disregarding the sentiments of Mumbai and the nation... This weakness of Congress only emboldened the terrorists..." pic.twitter.com/GOef61D9ld
— IANS (@ians_india) October 8, 2025
इससे पहले पीएम मोदी ने एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा था.
