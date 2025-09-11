'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है मोदी सरकार', राहुल की सिक्योरिटी को लेकर कांग्रेस का पलटवार

Congress On CRPF Latter: सीआरपीएफ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विदेश यात्राओं के दौरान कथित तौर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए एक खत लिखा था. अब सीआरपीएफ के इस खत पर कांग्रेस ने प्रतिक्रया दी है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, 'इस तथाकथित खत का वक्त और इसकी विषय-वस्तु मीडिया के माध्यम से सामने आई है, जिससे बहुत अहम सवाल उठते हैं. सरकार ने यह खास वक्त क्यों चुना. हम जानते हैं कि सरकार 'वोट चोरी' अभियान को लेकर बहुत घबराई हुई है.'

'विपक्ष के नेता की सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा न बनाएं'

कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान को लेकर डरे हुए हैं. पवन खेड़ा ने कहा कि, 'पीएम को चिंतित होना चाहिए, उनके पास चिंतित होने के सभी कारण हैं, लेकिन विपक्ष के नेता की सुरक्षा के मुद्दे को, खासकर उस शख्स की जिसने अपने दो परिवार के सदस्यों को खोया हो उसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं. इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें. आपको इस खत की सामग्री, जो राहुल गांधी की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले में है. उसे सार्वजनिक रूप से लीक नहीं करनी चाहिए थी.'

'क्या यह धमकी है?'

इस मामले पर बीजेपी के बयान पर उन्होंने कहा, 'क्या यह धमकी है? क्या वे राहुल गांधी को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा की यह खास टिप्पणी, यह एक राजनीतिक पार्टी है और इस वक्त सरकार नहीं बोल रही है जो यह नफरतअंगेज टिप्पणी कर रही है. भारत सरकार को इसे राहुल गांधी के लिए एक धमकी के रूप में लेना चाहिए.'

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर सीआरपीएफ के VVIP सिक्योरिटी चीफ सुनील जून ने को कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एक खत लिखा, जिसमें राहुल पर Z+ सिक्योरिटी के नियम तोड़ने और गंभीरता न बरतने का गंभीर आरोप लगाए. सुनील जून ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी को लेकर गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, जबकि वे Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी में हैं, जिसमें एविएशन सिक्योरिटी लायजन (ASL) शामिल है.