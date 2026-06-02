कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी! राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 राज्यों के अध्यक्ष

AICC State Chiefs Reshuffle: कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस आलाकमान संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है. राहुल गांधी 'मिशन 2029' के तहत 6 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के प्रभारियों को बदल सकते हैं. पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की जगह चरणजीत सिंह चन्नी और कर्नाटक में सतीश जारकीहोली का नाम सबसे आगे है.
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Rahul Gandhi: देश में विधानसभा चुनावों का दौर थमने और कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का काम शांतिपूर्ण ढंग से निपटने के बाद, अब कांग्रेस आलाकमान का पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने पर टिक गया है. कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़े संगठनात्मक फेरबदल की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) स्तर और देश के कम से कम 6 प्रमुख राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को बदला जा सकता है. इस महा मंथन के पीछे विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की एक हाई लेवल बैठक को माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी साल 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए टीम में कई नए और युवा चेहरों को शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि आलाकमान कई मौजूदा राज्य प्रभारियों के कामकाज से बेहद नाखुश है.
पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन ने आलाकमान की चिंता बढ़ा दी है. फरवरी 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी वहां बड़ा दांव खेलने जा रही है. मौजूदा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को पद से हटाए जाने की पूरी संभावना है. पार्टी का एक बड़ा और प्रभावशाली धड़ा अब जालंधर के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य की कमान सौंपने की जोरदार वकालत कर रहा है, ताकि दलित वोट बैंक को फिर से पाले में लाया जा सके.
कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे डीके शिवकुमार के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसे मिलेगी, इसको लेकर सस्पेंस गहरा गया है. इस रेस में सिद्धारमैया सरकार में मंत्री सतीश जारकीहोली का नाम सबसे आगे चल रहा है. इसके साथ ही AICC के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद का नाम भी चर्चाओं में है. चूंकि शिवकुमार कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों के नामों पर चर्चा के लिए दिल्ली आ रहे हैं, माना जा रहा है कि 3 जून को होने वाले उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही कर्नाटक के नए कैप्टन के नाम का आधिकारिक एलान कर दिया जाएगा.
केरल में मौजूदा अध्यक्ष सन्नी जोसेफ के वीडी सतीशन सरकार में मंत्री बनने के बाद लॉबिंग तेज हो गई है. आठ बार के सांसद कोडिकुन्निल सुरेश के समर्थक किसी दलित चेहरे को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि एक धड़ा भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किसी ईसाई चेहरे (जैसे बेनी बेहनन, एंटो एंटनी या जोसेफ वाझक्कन) को कमान सौंपने के पक्ष में है. तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगाई को हटाया जाना लगभग तय है. सूत्रों के मुताबिक, उनके काम करने के तरीके से आलाकमान काफी नाराज है.
जुलाई 2020 से राजस्थान की कमान संभाल रहे गोविंद सिंह डोटासरा और अगस्त 2023 से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय की कुर्सियों पर भी फेरबदल की तलवार लटक रही है. आलाकमान इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या इन दोनों राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है या नहीं. दूसरी तरफ, आंध्र प्रदेश में भी नेतृत्व बदला जाएगा. मौजूदा अध्यक्ष वाई.एस. शर्मिला को कर्नाटक के कोटे से राज्यसभा भेजने की तैयारी है. साल 2024 के चुनावों से ठीक पहले जब शर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई थीं, तब पार्टी नेतृत्व ने उनसे यह वादा किया था.
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गोवा में चोडनकर की वापसी से भड़की बगावत की चिंगारी
पार्टी जहां बाकी राज्यों में नए चेहरों की तलाश कर रही है, वहीं गोवा में लिया गया एक फैसला गले की हड्डी बन गया है. मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने वाले गिरीश चोडनकर को दोबारा गोवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है. फरवरी 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले लिए गए इस फैसले से गोवा कांग्रेस की राज्य इकाई के भीतर भारी असंतोष और बगावत के सुर तेज हो गए हैं.
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