Advertisement
trendingNow13235425
Hindi Newsदेशकांग्रेस में फेरबदल की तैयारी! राहुल गांधी का मिशन 2029, क्या बदले जाएंगे 6 राज्यों के अध्यक्ष

कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी! राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 राज्यों के अध्यक्ष

AICC State Chiefs Reshuffle: कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस आलाकमान संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है. राहुल गांधी 'मिशन 2029' के तहत 6 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के प्रभारियों को बदल सकते हैं. पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की जगह चरणजीत सिंह चन्नी और कर्नाटक में सतीश जारकीहोली का नाम सबसे आगे है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jun 02, 2026, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi

Rahul Gandhi: देश में विधानसभा चुनावों का दौर थमने और कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का काम शांतिपूर्ण ढंग से निपटने के बाद, अब कांग्रेस आलाकमान का पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने पर टिक गया है. कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़े संगठनात्मक फेरबदल की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) स्तर और देश के कम से कम 6 प्रमुख राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को बदला जा सकता है. इस महा मंथन के पीछे विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की एक हाई लेवल बैठक को माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी साल 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए टीम में कई नए और युवा चेहरों को शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि आलाकमान कई मौजूदा राज्य प्रभारियों के कामकाज से बेहद नाखुश है.

पंजाब में राजा वारिंग की छुट्टी तय, चन्नी की पैरवी तेज

पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन ने आलाकमान की चिंता बढ़ा दी है. फरवरी 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी वहां बड़ा दांव खेलने जा रही है. मौजूदा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को पद से हटाए जाने की पूरी संभावना है. पार्टी का एक बड़ा और प्रभावशाली धड़ा अब जालंधर के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य की कमान सौंपने की जोरदार वकालत कर रहा है, ताकि दलित वोट बैंक को फिर से पाले में लाया जा सके.

कर्नाटक में शिवकुमार का उत्तराधिकारी कौन? 

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे डीके शिवकुमार के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसे मिलेगी, इसको लेकर सस्पेंस गहरा गया है. इस रेस में सिद्धारमैया सरकार में मंत्री सतीश जारकीहोली का नाम सबसे आगे चल रहा है. इसके साथ ही AICC के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद का नाम भी चर्चाओं में है. चूंकि शिवकुमार कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों के नामों पर चर्चा के लिए दिल्ली आ रहे हैं, माना जा रहा है कि 3 जून को होने वाले उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही कर्नाटक के नए कैप्टन के नाम का आधिकारिक एलान कर दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

केरल में 'जाति और धर्म' का पेच, तमिलनाडु प्रमुख पर गिरेगी गाज

केरल में मौजूदा अध्यक्ष सन्नी जोसेफ के वीडी सतीशन सरकार में मंत्री बनने के बाद लॉबिंग तेज हो गई है. आठ बार के सांसद कोडिकुन्निल सुरेश के समर्थक किसी दलित चेहरे को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि एक धड़ा भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किसी ईसाई चेहरे (जैसे बेनी बेहनन, एंटो एंटनी या जोसेफ वाझक्कन) को कमान सौंपने के पक्ष में है. तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगाई को हटाया जाना लगभग तय है. सूत्रों के मुताबिक, उनके काम करने के तरीके से आलाकमान काफी नाराज है.

यूपी-राजस्थान पर सस्पेंस

जुलाई 2020 से राजस्थान की कमान संभाल रहे गोविंद सिंह डोटासरा और अगस्त 2023 से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय की कुर्सियों पर भी फेरबदल की तलवार लटक रही है. आलाकमान इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या इन दोनों राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है या नहीं. दूसरी तरफ, आंध्र प्रदेश में भी नेतृत्व बदला जाएगा. मौजूदा अध्यक्ष वाई.एस. शर्मिला को कर्नाटक के कोटे से राज्यसभा भेजने की तैयारी है. साल 2024 के चुनावों से ठीक पहले जब शर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई थीं, तब पार्टी नेतृत्व ने उनसे यह वादा किया था.

ये भी पढ़ें: राज्यसभा का रण, उच्च सदन में NDA रचेगा नया इतिहास? जानें सीटों का पूरा गणित और कांग्रेस की टेंशन

गोवा में चोडनकर की वापसी से भड़की बगावत की चिंगारी

पार्टी जहां बाकी राज्यों में नए चेहरों की तलाश कर रही है, वहीं गोवा में लिया गया एक फैसला गले की हड्डी बन गया है. मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने वाले गिरीश चोडनकर को दोबारा गोवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है. फरवरी 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले लिए गए इस फैसले से गोवा कांग्रेस की राज्य इकाई के भीतर भारी असंतोष और बगावत के सुर तेज हो गए हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Rahul GandhicongressLok Sabha Elections 2029

Trending news

लोकसभा इलेक्शन से सबक, नई टीम का इरादा! UP को लेकर दिल्ली में क्या मंथन कर रही BJP?
bjp meeting in delhi
लोकसभा इलेक्शन से सबक, नई टीम का इरादा! UP को लेकर दिल्ली में क्या मंथन कर रही BJP?
सत्ता गई, ममता के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा तेज
Latest West Bengal News
सत्ता गई, ममता के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा तेज
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
Monsoon 2026
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना?
west bengal news in hindi
3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना?
TMC नेताओं में गिरफ्तारी का खौफ! लोगों को वापस कर रहे 'कट मनी', संकट में ममता बनर्जी
west bengal news in hindi
TMC नेताओं में गिरफ्तारी का खौफ! लोगों को वापस कर रहे 'कट मनी', संकट में ममता बनर्जी
बंगाल में सांसदों पर हमले पर सियासी बवाल, अभिषेक और कल्याण बनर्जी मामले की गूंज तेज
West Bengal
बंगाल में सांसदों पर हमले पर सियासी बवाल, अभिषेक और कल्याण बनर्जी मामले की गूंज तेज
कभी आतंक का गढ़, अब नशे के खिलाफ एकजुट हुआ कुलगाम; सड़कों पर उतरे हजारों लोग
jammu kashmir news
कभी आतंक का गढ़, अब नशे के खिलाफ एकजुट हुआ कुलगाम; सड़कों पर उतरे हजारों लोग
'यूट्यूब कोचिंग क्लब' को न्यूज चैनल से खतरा ? आपसी लड़ाई में छात्रों को क्यों घसीटा
DNA
'यूट्यूब कोचिंग क्लब' को न्यूज चैनल से खतरा ? आपसी लड़ाई में छात्रों को क्यों घसीटा
चीन-PAK के खिलाफ भारत का सुपर प्लान, 114 में 94 राफेल भारत में बनेंगे; बदल जाएगा खेल
India France News in Hindi
चीन-PAK के खिलाफ भारत का सुपर प्लान, 114 में 94 राफेल भारत में बनेंगे; बदल जाएगा खेल