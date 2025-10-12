"11 साल से क्या कर रहे थे?" मुस्लिम आबादी वाले बयान पर पवन खेड़ा का अमित शाह पर निशाना

Pawan Khera on Amit Shah: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारत में मुस्लिम आबादी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी की आलोचना की. उन्होंने इसे "हिंदू-मुस्लिम की आग भड़काने" और आगामी बिहार चुनावो से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश बताया. खेड़ा ने ये भी सवाल उठाया कि गृह मंत्री ने अपने 11 साल के कार्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर ध्यान क्यों नहीं दिया. साथ ही उन्होंने कांग्रेस और भाजपा सरकारों के तहत विदेशी नागरिकों के डिपोर्टेशन में फर्क को हाइलाइट किया.

पवन खेड़ा ने क्या कहा?

शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में पवन खेड़ा ने लिखा, "सहकारिता मंत्री ने 10 अक्टूबर को हिंदू-मुस्लिम विवाद को हवा देने और आगामी चुनावों से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए बेहद अनकॉपरेटिव बात कही. उन्होंने X पर मुसलमानों की बढ़ती आबादी का हवाला देते हुए ये संकेत दिया कि भारत में जबरदस्त 'मुस्लिम घुसपैठ' हो रही है. ऐसे में एक तार्किक सवाल ये है कि अगर मुस्लिम आबादी, जैसा कि वो दावा करते हैं, "घुसपैठ" के कारण बढ़ी है, तो गृह मंत्री पिछले 11 सालों से क्या कर रहे थे?"

पोस्ट डिलीट करने पर निशाना

खेड़ा ने आगे कहा, "उन्हें जल्दी ही अहसास हो गया कि वो गृह मंत्री भी हैं और मुसलमानों पर निशाना साधा उनका बूमरैंग पलटकर उन्हीं पर आ गिरा. इसलिए, उनकी पोस्ट तुरंत हटा दी गई. लेकिन इससे सच्चाई नहीं मिटती: 2005-2013 के बीच, कांग्रेस सरकारों ने 88,792 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया. भाजपा शासन में, 11 सालों में 10,000 से भी कम लोगों को डिपोर्ट किया गया है. फिर भी, हमने कभी शेखी नहीं बघारी और भाजपा कभी चुप नहीं रहेगी. खाली बर्तनों की बातें बहुत शोर मचाती हैं."

अमित शाह ने क्या कहा था?

इससे पहले, 10 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में, अमित शाह ने कहा था कि 1951 से 2011 तक की जनगणनाओं में सभी धर्मों की जनसंख्या वृद्धि में जो असमानता देखी गई है, वो मुख्य रूप से घुसपैठ के कारण है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी 24.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, जबकि हिंदू आबादी 4.5 प्रतिशत घटी है. उन्होंने साफ किया कि ये गिरावट फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं, बल्कि घुसपैठ के कारण है. जब भारत का बंटवारा हुआ, तो दोनों तरफ धार्मिक आधार पर पाकिस्तान बना, जो बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान के तौर पर बंट गया. उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से घुसपैठ के कारण आबादी में इतना बड़ा बदलाव आया है.

"3 मुद्दों को समझना जरूरी"

गृह मंत्री ने आगे कहा, "आज, घुसपैठ, डेमोग्राफिक चेंज और लोकतंत्र; मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहना चाहता हूं कि जब तक हर भारतीय इन 3 मुद्दों को नहीं समझेगा, हम अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी भाषाओं और अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख सकते. ये तीनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं..."

सेंसस का दिया हवाला

शाह ने कहा, "1951, 1971, 1991 और 2011 में जनगणनाएं हुईं... 1951 की जनगणना में हिंदुओं की आबादी 84 फीसदी थी, जबकि मुसलमानों की आबादी 9.8 फीसदी थी. 1971 में हिंदुओं की आबादी 82 प्रतिशत थी, और मुसलमानों की आबादी 11 फीसदी थी, जबकि 1991 में हिंदुओं की आबादी 81 फीसदी थी और मुसलमानों की आबादी 12.12 फीसदी थी, जबकि 1991 में हमारी जनसंख्या 89 प्रतिशत थी, और मुसलमानों की संख्या 14.2 प्रतिशत थी. मैं सिर्फ 2 धर्मों की जनसंख्या के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं घुसपैठ के बारे में बात करना चाहता हूं..."

