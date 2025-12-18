'कांग्रेस सिर्फ देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना

Telangana: BRS नेता कृशांक ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि कांग्रेस पूरे देश में उपदेश देती है लेकिन सत्ता में आने पर उन उपदेशों का पालन नहीं करती है. कृशांक ने आगे कहा कि तेलंगाना में जहां कांग्रेस सत्ता में है संविधान का उल्लंघन और लोकतंत्र का मजाक हो रहा है.
Congress: बीआरएस (BRS) नेता कृशांक ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार द्वारा 5 दलबदलू बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने पर कड़ी आलोचना की. उन्होंने इसे संविधान की हत्या और लोकतंत्र का मजाक करार दिया. कृशांक ने कहा कि तेलंगाना में जहां कांग्रेस सत्ता में है, यह संविधान का उल्लंघन और लोकतंत्र का मजाक है. स्पीकर ने कहा कि उनके पास दलबदलू विधायकों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. यह सचमुच एक मजाक है.
BRS नेता ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BRS नेता ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि कांग्रेस पूरे देश में उपदेश देती है, लेकिन सत्ता में आने पर उन उपदेशों का पालन नहीं करती है. कृशांक ने आगे कहा कि कल अध्यक्ष के लिए असली परीक्षा होगी क्योंकि एक दलबदलू विधायक ने 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है.
इससे पहले, तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्य करते हुए पांच दलबदलू विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया था. एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अध्यक्ष ने याचिकाओं की जांच की और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय लिया. याचिकाएं विधायक केपी विवेकानन्द, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी, टी. प्रकाश गौड़, और कल्वाकुंतला संजय के खिलाफ दायर की गई थीं. इन याचिकाओं के खारिज होने के बाद बीआरएस नेता ने फिर से विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी और उसे संविधान विरोधी करार दिया.
