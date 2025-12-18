Advertisement
trendingNow13044975
Hindi Newsदेशकांग्रेस सिर्फ देती है उपदेश, नहीं करती अमल... BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना

'कांग्रेस सिर्फ देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना

Telangana: BRS नेता कृशांक ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि कांग्रेस पूरे देश में उपदेश देती है लेकिन सत्ता में आने पर उन उपदेशों का पालन नहीं करती है. कृशांक ने आगे कहा कि तेलंगाना में जहां कांग्रेस सत्ता में है संविधान का उल्लंघन और लोकतंत्र का मजाक हो रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ANI
ANI

Congress: बीआरएस (BRS) नेता कृशांक ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार द्वारा 5 दलबदलू बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने पर कड़ी आलोचना की. उन्होंने इसे संविधान की हत्या और लोकतंत्र का मजाक करार दिया. कृशांक ने कहा कि तेलंगाना में जहां कांग्रेस सत्ता में है, यह संविधान का उल्लंघन और लोकतंत्र का मजाक है. स्पीकर ने कहा कि उनके पास दलबदलू विधायकों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. यह सचमुच एक मजाक है.

BRS नेता ने कांग्रेस पर साधा निशाना

BRS नेता ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि कांग्रेस पूरे देश में उपदेश देती है, लेकिन सत्ता में आने पर उन उपदेशों का पालन नहीं करती है. कृशांक ने आगे कहा कि कल अध्यक्ष के लिए असली परीक्षा होगी क्योंकि एक दलबदलू विधायक ने 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: थमेगी ड्रैगन की डगर! PM मोदी ने 1 साल में 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी इफेक्‍ट पर लगाया ब्रेक

 

इससे पहले, तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्य करते हुए पांच दलबदलू विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया था. एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अध्यक्ष ने याचिकाओं की जांच की और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय लिया. याचिकाएं विधायक केपी विवेकानन्द, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी, टी. प्रकाश गौड़, और कल्वाकुंतला संजय के खिलाफ दायर की गई थीं. इन याचिकाओं के खारिज होने के बाद बीआरएस नेता ने फिर से विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी और उसे संविधान विरोधी करार दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Telangana

Trending news

नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
ram v sutar
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?
tmc news
‘पार्टी की छवि न करें खराब’, अभिषेक बनर्जी ने अपने इन सांसदों को क्यों लगा दी फटकार?