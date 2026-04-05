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'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख बना सकते हैं...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान, भाजपा का फूटा गुस्सा


Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केरलम के इडुक्की में आयोजित एक रैली में भाजपा पर निशाना साधते हुए गुजरात के लोगों को अनपढ़ बताया. उनकी इस टिप्पणी ने राजनीतिक हलचल मचा दी है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 05, 2026, 11:23 PM IST
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'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख बना सकते हैं...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान, भाजपा का फूटा गुस्सा

Keralam Vidhan Sabha Chunav 2026: केरलम में 140 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव होने वाला है. राज्य में इससे पहले सियासी गहमागहमी भी बढ़ गई है. हाल ही में पीएम मोदी केरलम में चुनावी दौरे के लिए पहुंचे थे तो अब वहां के इडुक्की में आयोजित एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुजरात को लेकर विवादित बयान दिया है. इसको लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है. 

'गुजरात या बाकी जगहों के अनपढ़ लोगों को मूर्ख...'

खरगे ने केरलम में रविवार ( 5 अप्रैल 2026) को आयोजित चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केरलम के लोगों को आप गुमराह मत कीजए. वे बेहद चतुर और शिक्षित हैं. नरेंद्र मोदी, विजयन आप दोनों गुजरात या बाकी जगहों के अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन केरलम के साथ ऐसा नहीं कर सकते.

खरगे की यह टिप्पणी उनके इस आरोप का इशारा था की पीएम मोदी और विजयन एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और दोनों नेताओं में केवल उनके दलों के अलावा और कोई अंतर नहीं है.  

ये भी पढ़ें- 'चुनाव में केरलम को फायदा, लेकिन मुझे पर्सनली नुकसान होगा...,' तिरुवल्ला में ऐसा क्यों बोले पीएम मोदी? 

खरगे पर बरसे सुधांशु त्रिवेदी 

खरगे के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. विपक्षी दल इसे आपमानजनक बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.  भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने खरगे पर निशाना साधते हुए कहा,'अगर आपको गुजरात और अन्य इलाके के लोग कम समझदार लगते हैं तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उत्तर भारत के सभी बड़े नेताओं को लेकर अपने इरादे स्पष्ट करें.' त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर यह बयान पार्टी की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जो 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' जैसी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती है. उन्होंने कहा कि इससे पहले पी चिदंबरम ने कहा था कि अगर उत्तर भारत नहीं होता तो दक्षिण भारत बहुत आगे होता.  

ये भी पढ़ें- भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; तूफान को लेकर IMD का अलर्ट  

भाजपा का फूटा गुस्सा  

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि खरगे का यह बयान गुजरात और उत्तर भारत के लोगों का अपमान है. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की  'बांटो और राज करो' वाली मानसिकता को दिखाता है. इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास लोगों को क्षेत्र, धर्म और भाषा के आधार पर बांटना और आज भी कांग्रेस इसी नीति पर चल रही है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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