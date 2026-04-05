'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख बना सकते हैं...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान, भाजपा का फूटा गुस्सा

Keralam Vidhan Sabha Chunav 2026: केरलम में 140 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव होने वाला है. राज्य में इससे पहले सियासी गहमागहमी भी बढ़ गई है. हाल ही में पीएम मोदी केरलम में चुनावी दौरे के लिए पहुंचे थे तो अब वहां के इडुक्की में आयोजित एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुजरात को लेकर विवादित बयान दिया है. इसको लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है.

'गुजरात या बाकी जगहों के अनपढ़ लोगों को मूर्ख...'

खरगे ने केरलम में रविवार ( 5 अप्रैल 2026) को आयोजित चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केरलम के लोगों को आप गुमराह मत कीजए. वे बेहद चतुर और शिक्षित हैं. नरेंद्र मोदी, विजयन आप दोनों गुजरात या बाकी जगहों के अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन केरलम के साथ ऐसा नहीं कर सकते.

#WATCH | Idukki, Keralam: Congress National President Mallikarjun Kharge says, "Don't misguide the people of Keralam. They are very clever, they are educated. Modi ji, Vijay (Pinarayi Vijayan), you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other places, but you… pic.twitter.com/hXyMWS1qg3 Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) April 5, 2026

खरगे की यह टिप्पणी उनके इस आरोप का इशारा था की पीएम मोदी और विजयन एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और दोनों नेताओं में केवल उनके दलों के अलावा और कोई अंतर नहीं है.

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खरगे पर बरसे सुधांशु त्रिवेदी

खरगे के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. विपक्षी दल इसे आपमानजनक बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने खरगे पर निशाना साधते हुए कहा,'अगर आपको गुजरात और अन्य इलाके के लोग कम समझदार लगते हैं तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उत्तर भारत के सभी बड़े नेताओं को लेकर अपने इरादे स्पष्ट करें.' त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर यह बयान पार्टी की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जो 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' जैसी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती है. उन्होंने कहा कि इससे पहले पी चिदंबरम ने कहा था कि अगर उत्तर भारत नहीं होता तो दक्षिण भारत बहुत आगे होता.

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भाजपा का फूटा गुस्सा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि खरगे का यह बयान गुजरात और उत्तर भारत के लोगों का अपमान है. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की 'बांटो और राज करो' वाली मानसिकता को दिखाता है. इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास लोगों को क्षेत्र, धर्म और भाषा के आधार पर बांटना और आज भी कांग्रेस इसी नीति पर चल रही है.