Advertisement
trendingNow12943171
Hindi Newsदेश

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बेंगलुरु अस्पताल में दाखिल कराया गया है. बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को नागालैंड के कोहिमा में होने वाली एक अहम जनसभा से पहले उनकी सेहत बिगड़ी है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 01, 2025, 09:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कार्जुन खरगे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें बुधवार को इलाज के लिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, यह जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने दी है. 24 सितंबर को उन्होंने बिहार के पटना में कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की विस्तारित बैठक में भाग लिया. बाद में 29 सितंबर को घोषणा की गई कि वह 7 अक्टूबर को नागालैंड के कोहिमा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

बताया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे को मंगलवार को बुखार और पैर में दर्द की शिकायत होने के चलते अस्पताल ले जाया गया. वह ठीक हैं, चिंता की बात नहीं है और डॉक्टर की निगरानी में हैं.

नालागलैंड में होने वाली यह रैली बेहद अहम है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 'सुरक्षित लोकतंत्र, सुरक्षित धर्मनिरपेक्षता और सुरक्षित नागालैंड' थीम पर आधारित इस रैली में कम से कम 10000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. यह रैली युवा रोजगार, उद्यमिता, सुशासन और सड़क संपर्क जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी. इस कार्यक्रम में खड़गे और कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति, समर्थक समिति और जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्षों के वरिष्ठ सदस्यों के बीच अलग-अलग बैठकें भी होंगी.

'पार्टी के प्रोग्रामों से बढ़कर नागालैंड रैली'

एक कांग्रेस नेता का कहना है कि यह रैली किसी पार्टी के प्रोग्राम से कहीं बढ़कर है; यह नागालैंड और पूर्वोत्तर के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने का एक मंच है. उन्होंने नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों से इसमें शामिल होने और अपनी चिंताओं को आवाज देने का आग्रह किया, जिसे क्षेत्रीय नेता आगे बढ़ाएंगे. खरगे के साथ कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और नागालैंड प्रभारी सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका सहित राष्ट्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Mallikarjun Kharge

Trending news

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
NCRB
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
Delhi High Court
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
;