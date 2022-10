Congress President Election: वोटिंग के लिए कंटेनर के मीटिंग रूम को बना दिया पोलिंग बूथ, मतदान के बाद सोनिया ने कही ये बात

Congress Presidential Polls Candidates: कांग्रेस अध्यक्ष पद के आज (17 अक्टूबर) को हो रहे मतदान के लिए कंटेनर के मीटिंग रूम को पोलिंग बूथ में तब्दील कर दिया गया. पार्टी नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. यह पोलिंग बूथ राहुल गांधी अगुआई में हो रही भारत जोड़ो यात्रा की कैंपसाइट पर है. कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा जारी है. आज कर्नाटक के संगनाकल्लू में 40वें दिन 'रेस्ट डे' रखा गया है. यह यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी.

जयराम रमेश ने ट्वीट में कहा, 'यह संगनाकल्लू में भारत जोड़ो यात्रा के कैंपसाइट का पोलिंग बूथ है. यह मीटिंग रूम कंटेनर है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए पोलिंग बूथ में तब्दील किया गया है.'

This is the polling booth at the #BharatJodoYatra campsite in Sanganakallu that will open at 10am. It is the meeting room container converted into a polling booth for the Congress Presidential elections. pic.twitter.com/3LvvALEHp9 — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 17, 2022

सोनिया-प्रियंका ने डाला वोट

कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी ने भी मतदान किया. उनके साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी वोट डाला. सोनिया गांधी ने कहा कि वह इस चुनाव का लंबे वक्त से इंतजार कर रही थीं. इस चुनाव में शशि थरूर और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला है. इस चुनाव के बाद पार्टी को 24 से अधिक साल में एक गैर-गांधी अध्यक्ष मिलना तय है. खड़गे ने अपना वोट बेंगलुरु में डाला तो वहीं शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में मतदान करेंगे.

कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पी चिदंबरम और जयराम रमेश समेत कई नेताओं ने वोट डाला. पार्टी मुख्यालय में चिदंबरम ने सबसे पहले मतदान किया. उनके बाद पार्टी महासचिव रमेश, अजय माकन और कई अन्य लोगों ने वोट डाला.

#WATCH | "I have been waiting for a long time for this thing," says Congress interim president Sonia Gandhi on the party's presidential election pic.twitter.com/9giL5DeOEX — ANI (@ANI) October 17, 2022

हमारे लिए लोकतंत्र हमारी धमनियों में रक्त के साथ बहने वाला विचार है और इसकी हर हाल में रक्षा करेंगे, मजबूत करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष पद के लिए जारी मतदान और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी। pic.twitter.com/FyccfkWW0b — Congress (@INCIndia) October 17, 2022

68 पोलिंग बूथ पर वोटिंग

देशभर के 9800 पीसीसी डेलीगेट (वोटर) 40 पोलिंग स्टेशन के 68 पोलिंग बूथ पर मतदान करेंगे. जो जिस राज्य से डेलीगेट है, उसे उसी राज्य के कांग्रेस मुख्यालय में जाकर मतदान करना होगा. मतदान होने के बाद आज ही मतपेटियों को दिल्ली लाया जाएगा. फिर 19 को मतगणना होगी और कांग्रेस को नया गैर गांधी अध्यक्ष मिल जाएगा.

दिल्ली में दो पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं. इनमें एक दिल्ली प्रदेश मुख्यालय तो वहीं एक कांग्रेस मुख्यालय पर बनाया गया है. डीपीसीसी में दो पोलिंग बूथ बने हैं जहां करीब 280 वोटर्स मतदान करेंगे. वहीं वर्किंग कमिटी के सदस्य कांग्रेस मुख्यालय में वोट डालेंगे. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के पोलिंग बूथ में वोट डालेंगे.

Congress presidential elections | Congress MPs P Chidambaram, Jairam Ramesh and other party leaders cast their votes at the AICC office in Delhi. pic.twitter.com/IUMhCjKdst — ANI (@ANI) October 17, 2022

Congress presidential elections | Party's interim president Sonia Gandhi and General Secretary Priyanka Gandhi Vadra cast their vote at the AICC office in Delhi. pic.twitter.com/N5dJLQFQ7l — ANI (@ANI) October 17, 2022

22 साल बाद हो रहे चुनाव

दरअसल, कांग्रेस पार्टी में यह चुनाव करीब 22 साल बाद हो रहे हैं. इससे पहले सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच मुकाबला हुआ था, जिसे सोनिया ने आसानी से जीत लिया था. अबकी बार गांधी परिवार सक्रिय राजनीति में रहते हुए अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहा. इससे पहले 2017 में राहुल गांधी दिसंबर महीने में निर्विरोध अध्यक्ष बने थे.

